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«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 1001 день
19.01.2020 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0).
Команда Юргена Клоппа не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ уже в 52 матчах кряду – серия растянулась на 1001 день.
За этот период «красные» на своей арене одержали 42 победы и десять раз сыграли вничью.
Набрав 64 очка в 22 турах, «Ливерпуль» лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 16 очков, имея при этом матч в запасе.
Купить форму «Ливерпуля» можно
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0).
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