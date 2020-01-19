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«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 1001 день

19.01.2020 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0).

Команда Юргена Клоппа не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ уже в 52 матчах кряду – серия растянулась на 1001 день.

За этот период «красные» на своей арене одержали 42 победы и десять раз сыграли вничью.

Набрав 64 очка в 22 турах, «Ливерпуль» лидирует в таблице с отрывом от «Ман Сити» в 16 очков, имея при этом матч в запасе.

 
 
 
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Купить форму «Ливерпуля» можно по этой ссылке.

 
 
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии (2:0).
 
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