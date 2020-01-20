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Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Гранаду», «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой» 

20.01.2020 01:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях сыграет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.

Чемпионат Испании

20-й тур

Леганес – Хетафе 0:3 (0:3, 0:0)
Дата проведения
17 января, 23.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Кабрера, 0:2 – 21 Ньом, 0:3 – 33 Мата.
ЛеганесКуэльяр, Бустинса, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Меса (Арнаис, 57), Каррильо, Брэйтуэйт.
ХетафеСория, Суарес, Джене, Кабрера, Оливера, Ньом (Этебо, 31), Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Фажр, 89), Молина (Дуро, 84), Мата.
Предупреждения:
Ньом (15), Меса (53), Брэйтуэйт (56), Максимович (64), Арнаис (66), Мата (72), Ресио (76), Сильва (90), Рубен Перес (90).

 

Леванте – Алавес 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 января, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 64 Алеиш Видаль.
ЛевантеФернандес, Коке, Тоньо, Постиго, Кабако, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Моралес (Эрнани, 66), Майораль (Леон, 79).
АлавесПачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.
Предупреждения:
Эли (39), Мелеро (42), Химо Наварро (67), Дуарте (70), Кабако (87), Камараса (89).

 

Реал Мадрид – Севилья 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
18 января, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 57 Каземиро, 1:1 – 64 де Йонг, 2:1 – 69 Каземиро.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело (Менди, 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус Жуниор, 62).
СевильяВацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега (Рони Лопеш, 80), Мунир (Эн-Несири, 66), де Йонг, Васкес (Оливер Торрес, 75).
Предупреждения:
Модрич (37), Банега (54), Карвахаль (87), Каземиро (88).

 

Осасуна – Вальядолид 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
18 января, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика
ОсасунаЭррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Иньиго Перес, Роберто Торрес (Ибаньес, 72), Ойер Санхурхо (Монкайола, 42), Брашанац, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Вильяр, 82).
ВальядолидМасип, Антоньито, Хоакин Фернандес, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио, Мичел (Плано, 84), Алькарас, Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 69).
Предупреждения:
Алькарас (35), Сан-Эметерио (65), Аридане (73), Рубен Гарсия (78).

 

Эйбар – Атлетико 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
18 января, 23.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Бургос, 2:0 – 90 Экспосито.
ЭйбарДмитрович, Техеро, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Альварес, Экспосито, Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Инуи, Энрик (Шарлес, 87).
АтлетикоОблак, Арьяс, Савич, Фелипе, Сауль, Корреа, Эррера (Лоди, 73), Томас, Витоло (Клементе, 87), Мората, Жоау Феликс (Камельо, 83).
Предупреждения:
Сауль (59), Бургос (62), Савич (85).

 

Мальорка – Валенсия 4:1 (3:0, 1:1)
Дата проведения
19 января, 14.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Раильо, 2:0 – 22 Будимир, 3:0 – 41 Будимир, 4:0 – 79 Дани Родригес, 4:1 – 82 Ферран Торрес.
МальоркаРейна, Гамес, Вальент, Раильо, Лумор, Дани Родригес, Баба, Севилья (Фебас, 69), Лаго Джуниор (Кубо, 80), Эрнандес (Посо, 64), Будимир.
ВаленсияДоменек, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Черышев (Ферран Торрес, 44), Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Макси Гомес.
Предупреждения:
Парехо (6), Коклен (12), Раильо (38), Севилья (55), Рейна (60), Кубо (81), Ферран Торрес (87).
Удаление:
Парехо (51).

 

Бетис – Реал Сосьедад 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
19 января, 16.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Иглесиас, 2:0 – 44 Хоакин, 3:0 – 90 Каналес.
БетисРоблес, Бартра, Манди, Морено, Эдгар Гонсалес, Эмерсон, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 82), Каналес, Аленья (Родригес, 68), Иглесиас (Морон, 74).
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Горосабель, 80), Льоренте, Ле Норман, Муньос, Порту (Виллиан Жозе, 71), Эдегор, Мерино, Ойарсабаль, Гевара, Исак (Барренечеа, 57).
Предупреждения:
Льоренте (16), Гуардадо (23), Морено (69), Эмерсон (90).

 

Вильярреал – Эспаньол 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
19 января, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Давид Лопес, 0:2 – 47 де Томас, 1:2 – 62, пенальти Касорла.
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар (Пенья, 69), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80), Чуквуэзе, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Иборра, Тригерос, Касорла, Бакка.
ЭспаньолДиего Лопес, Хави Лопес, Налдо, Эспиноса, Дидак Вила, Мелендо (Калеро, 75), Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Дардер, де Томас, Кальери (Санчес, 63).
Предупреждения:
Дидак Вила (24), Хави Лопес (32), Тригерос (41), де Томас (76).
Удаление:
Хави Лопес (59).

 

Атлетик – Сельта 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
19 января, 20.30, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 56 Рафинья, 1:1 – 76, пенальти Рауль Гарсия.
АтлетикЭррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Уильямс (Лекуэ, 82), Муниаин, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия.
СельтаРубен Бланко, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья (Денис Суарес, 79), Йокушлу, Бельтран, Санти Мина (Диоп, 68), Аспас, Мендес (Айду, 88).
Предупреждения:
Капа (12), Унаи Лопес (19), Араухо (23), Берчиче (27), Рубен Бланко (73), Мартинес (83), Васкес (90).

 

Барселона – Гранада 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 января, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 76 Месси.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Карлес Перес, 79), Альба, Видаль (Артур, 83), Ракитич (Пуч, 71), Месси, Гризманн.
ГранадаРуй Силва, Диас, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье, Этеки (Мартинес, 72), Гоналон, Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.
Предупреждения:
Мачис (12), Херман Санчес (59), Фернандес (72).
Удаление:
Херман Санчес (69).

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях сыграет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.
 
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