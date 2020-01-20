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Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Гранаду», «Атлетик» сыграл вничью с «Сельтой»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях сыграет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.
Чемпионат Испании
20-й тур
- Дата проведения
-
17 января, 23.00, «Бутарке»
- Голы:
-
0:1 –
12 Кабрера,
0:2 –
21 Ньом,
0:3 –
33 Мата.
Леганес –
Куэльяр, Бустинса, Тарин (Ресио, 46), Омеруо, Сильва, Родригес, Оскар Родригес (Руибаль, 77), Рубен Перес, Меса (Арнаис, 57), Каррильо, Брэйтуэйт.
Хетафе –
Сория, Суарес, Джене, Кабрера, Оливера, Ньом (Этебо, 31), Арамбарри, Максимович, Кукурелья (Фажр, 89), Молина (Дуро, 84), Мата.
- Предупреждения:
-
Ньом
(15), Меса
(53), Брэйтуэйт
(56), Максимович
(64), Арнаис
(66), Мата
(72), Ресио
(76), Сильва
(90), Рубен Перес
(90).
- Дата проведения
-
18 января, 15.00, «Сьюдад де Валенсия»
- Гол:
-
0:1 –
64 Алеиш Видаль.
Леванте –
Фернандес, Коке, Тоньо, Постиго, Кабако, Кампанья, Радоя, Мелеро (Барди, 55), Рохер Марти, Моралес (Эрнани, 66), Майораль (Леон, 79).
Алавес –
Пачеко, Лагуардиа, Химо Наварро, Эли, Дуарте, Алеиш Видаль (Пере Понс, 82), Ману Гарсия, Камараса (Агиррегабириа, 89), Риоха (Сайнс, 64), Хоселу, Лукас Перес.
- Предупреждения:
-
Эли
(39), Мелеро
(42), Химо Наварро
(67), Дуарте
(70), Кабако
(87), Камараса
(89).
- Дата проведения
-
18 января, 18.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
57 Каземиро,
1:1 –
64 де Йонг,
2:1 –
69 Каземиро.
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Марсело (Менди, 71), Модрич, Каземиро, Кроос, Васкес, Йович (Бензема, 62), Родриго (Винисиус Жуниор, 62).
Севилья –
Вацлик, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега (Рони Лопеш, 80), Мунир (Эн-Несири, 66), де Йонг, Васкес (Оливер Торрес, 75).
- Предупреждения:
-
Модрич
(37), Банега
(54), Карвахаль
(87), Каземиро
(88).
- Дата проведения
-
18 января, 20.30, «Эль-Садар»
Осасуна –
Эррера, Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Иньиго Перес, Роберто Торрес (Ибаньес, 72), Ойер Санхурхо (Монкайола, 42), Брашанац, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Вильяр, 82).
Вальядолид –
Масип, Антоньито, Хоакин Фернандес, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио, Мичел (Плано, 84), Алькарас, Унал, Гвардиола (Сандро Рамирес, 69).
- Предупреждения:
-
Алькарас
(35), Сан-Эметерио
(65), Аридане
(73), Рубен Гарсия
(78).
- Дата проведения
-
18 января, 23.00, «Ипуруа»
- Голы:
-
1:0 –
10 Бургос,
2:0 –
90 Экспосито.
Эйбар –
Дмитрович, Техеро, Бургос, Бигас, Хосе Анхель, Альварес, Экспосито, Леон (Кристофоро, 74), Орельяна (Де Бласис, 80), Инуи, Энрик (Шарлес, 87).
Атлетико –
Облак, Арьяс, Савич, Фелипе, Сауль, Корреа, Эррера (Лоди, 73), Томас, Витоло (Клементе, 87), Мората, Жоау Феликс (Камельо, 83).
- Предупреждения:
-
Сауль
(59), Бургос
(62), Савич
(85).
- Дата проведения
-
19 января, 14.00, «Сон Моиш»
- Голы:
-
1:0 –
7 Раильо,
2:0 –
22 Будимир,
3:0 –
41 Будимир,
4:0 –
79 Дани Родригес,
4:1 –
82 Ферран Торрес.
Мальорка –
Рейна, Гамес, Вальент, Раильо, Лумор, Дани Родригес, Баба, Севилья (Фебас, 69), Лаго Джуниор (Кубо, 80), Эрнандес (Посо, 64), Будимир.
Валенсия –
Доменек, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Черышев (Ферран Торрес, 44), Гамейро (Ли Кан Ин, 61), Макси Гомес.
- Предупреждения:
-
Парехо
(6), Коклен
(12), Раильо
(38), Севилья
(55), Рейна
(60), Кубо
(81), Ферран Торрес
(87).
- Удаление:
-
Парехо
(51).
- Дата проведения
-
19 января, 16.00, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
27 Иглесиас,
2:0 –
44 Хоакин,
3:0 –
90 Каналес.
Бетис –
Роблес, Бартра, Манди, Морено, Эдгар Гонсалес, Эмерсон, Гуардадо, Хоакин (Тельо, 82), Каналес, Аленья (Родригес, 68), Иглесиас (Морон, 74).
Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 80), Льоренте, Ле Норман, Муньос, Порту (Виллиан Жозе, 71), Эдегор, Мерино, Ойарсабаль, Гевара, Исак (Барренечеа, 57).
- Предупреждения:
-
Льоренте
(16), Гуардадо
(23), Морено
(69), Эмерсон
(90).
- Дата проведения
-
19 января, 18.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
0:1 –
5 Давид Лопес,
0:2 –
47 де Томас,
1:2 –
62, пенальти Касорла.
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар (Пенья, 69), Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Онтиверос, 80), Чуквуэзе, Замбо-Ангисса (Мойсес Гомес, 54), Иборра, Тригерос, Касорла, Бакка.
Эспаньол –
Диего Лопес, Хави Лопес, Налдо, Эспиноса, Дидак Вила, Мелендо (Калеро, 75), Давид Лопес (Итурраспе, 85), Рока, Дардер, де Томас, Кальери (Санчес, 63).
- Предупреждения:
-
Дидак Вила
(24), Хави Лопес
(32), Тригерос
(41), де Томас
(76).
- Удаление:
-
Хави Лопес
(59).
- Дата проведения
-
19 января, 20.30, «Сан Мамес»
- Голы:
-
0:1 –
56 Рафинья,
1:1 –
76, пенальти Рауль Гарсия.
Атлетик –
Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Уильямс (Лекуэ, 82), Муниаин, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия.
Сельта –
Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Араухо, Оласа, Рафинья (Денис Суарес, 79), Йокушлу, Бельтран, Санти Мина (Диоп, 68), Аспас, Мендес (Айду, 88).
- Предупреждения:
-
Капа
(12), Унаи Лопес
(19), Араухо
(23), Берчиче
(27), Рубен Бланко
(73), Мартинес
(83), Васкес
(90).
- Дата проведения
-
19 января, 23.00, «Камп Ноу»
- Гол:
-
1:0 –
76 Месси.
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Бускетс, Фати (Карлес Перес, 79), Альба, Видаль (Артур, 83), Ракитич (Пуч, 71), Месси, Гризманн.
Гранада –
Руй Силва, Диас, Дуарте, Херман Санчес, Фулькье, Этеки (Мартинес, 72), Гоналон, Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес.
- Предупреждения:
-
Мачис
(12), Херман Санчес
(59), Фернандес
(72).
- Удаление:
-
Херман Санчес
(69).
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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В 20-м туре Ла Лиги «Севилья» в гостях сыграет с «Реалом», «Атлетико» – с «Эйбаром», «Барселона» примет «Гранаду» в первом матче Кике Сетьена.
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