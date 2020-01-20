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20.01.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в игре 20-го тура Серии А против «Пармы» (2:1).

Эти голы стали для 34-летнего форварда 431-м и 432-м в карьере в матчах топ-5 лиг Европы.

По этому показателю португалец догнал сегодня Лионеля Месси, который параллельно в составе «Барселоны» проводил матч с «Гранадой» (1:0).

Через 26 минут после второго гола Роналду Месси забил «Гранаде» и довел свой лицевой счет до 433 голов.

Аргентинец, таким образом, лидирует в топ-5 лиг Европы по количеству голов, Криштиану идет вторым.

Роналду, помимо «Ювентуса», также играл в Англии за «Манчестер Юнайтед» и в Испании за «Реал». Месси всю карьеру выступает за «Барселону» в испанской Ла Лиге.

У Джимми Гривза, который занимает третье место после Роналду и Месси, 366 голов в чемпионате Англии.

 
 
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в игре 20-го тура Серии А против «Пармы» (2:1).
 
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