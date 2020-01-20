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20.01.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Ювентуса»
Эти голы стали для 34-летнего форварда 431-м и 432-м в карьере в матчах топ-5 лиг Европы.
По этому показателю португалец догнал сегодня
Через 26 минут после второго гола Роналду Месси забил «Гранаде» и довел свой лицевой счет до 433 голов.
Аргентинец, таким образом, лидирует в топ-5 лиг Европы по количеству голов, Криштиану идет вторым.
Роналду, помимо «Ювентуса», также играл в Англии за «Манчестер Юнайтед» и в Испании за «Реал». Месси всю карьеру выступает за «Барселону» в испанской
У Джимми Гривза, который занимает третье место после Роналду и Месси, 366 голов в чемпионате Англии.
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