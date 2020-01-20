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«Неман» не может выиграть в Молодечно 4 матча подряд
20.01.2020 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Динамо-Молодечно» угодило в череду неудачных матчей. Динамовцы не могут победить в трех играх подряд: сначала уступили «Шахтеру» (1:2) и «Юности» (3:4), а в минувшую субботу не устояли перед напором «Металлурга» в серии буллитов (2:3 Б). Главный тренер Дмитрий Кравченко связывает неудачи с усталостью хоккеистов и большим количеством травмированных.
Сомнительно, что молодечненцам удалось набраться сил и залечить повреждения за два дня. Тем более в гости к ним приезжает вторая команда лиги в лице «Немана». Гродненцы не проигрывают в «Париматч-Экстралиге» еще с прошлого года. Да и «Неману» давно хочется прервать серию матчей без побед в Молодечно, которая длится с декабря 2018-го и составляет уже четыре встречи кряду.
Поэтому, когда если не в понедельник, обыгрывать соперника? На победу «Немана» в основное время
Если хочется поставить на четверговый матч, но не нет желания рисковать кровными, то у БК «Париматч» есть отличное предложение для новых клиентов. В случае неудачи первой ставки
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«Динамо-Молодечно» угодило в череду неудачных матчей.
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