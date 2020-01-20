«Неман» не может выиграть в Молодечно 4 матча подряд

Источник материала: Tribuna.com

«Динамо-Молодечно» угодило в череду неудачных матчей. Динамовцы не могут победить в трех играх подряд: сначала уступили «Шахтеру» (1:2) и «Юности» (3:4), а в минувшую субботу не устояли перед напором «Металлурга» в серии буллитов (2:3 Б). Главный тренер Дмитрий Кравченко связывает неудачи с усталостью хоккеистов и большим количеством травмированных.

Сомнительно, что молодечненцам удалось набраться сил и залечить повреждения за два дня. Тем более в гости к ним приезжает вторая команда лиги в лице «Немана». Гродненцы не проигрывают в «Париматч-Экстралиге» еще с прошлого года. Да и «Неману» давно хочется прервать серию матчей без побед в Молодечно, которая длится с декабря 2018-го и составляет уже четыре встречи кряду.

Поэтому, когда если не в понедельник, обыгрывать соперника? На победу «Немана» в основное время букмекерская компания «Париматч» предлагает коэффициент 1.95 . На противоположный исход – «Динамо-Молодечно» не проиграет – в линии можно найти 1.80 .

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