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Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана»
20.01.2020 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Валерий Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана». Отметим, что 45-летний специалист пришел в команду вместо
Также покинул клуб доктор команды Виктор Сазонов.
Ранее Стрипейкис
В конце января 2019-го года «Нафтан»
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Белорусский специалист Валерий Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана».
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