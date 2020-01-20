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Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана»

20.01.2020 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Валерий Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана». Отметим, что 45-летний специалист пришел в команду вместо ушедшего Владимира Гольмака.

Также покинул клуб доктор команды Виктор Сазонов.

Ранее Стрипейкис входил в тренерский штаб сборной Беларуси. 

В конце января 2019-го года «Нафтан» возглавил украинский специалист Тарас Чопик.

Несколько сборников, участник Олимпиады, обелорусившийся африканец. Кто причастен ко второй волне договорняков

 
 
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Белорусский специалист Валерий Стрипейкис вошел в тренерский штаб «Нафтана».
 
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