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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь против Испании

20.01.2020 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси встретится с лидером нашей группы – Испанией. Начало – в 20.15.

Чемпионат Европы-2020

Основной раунд

Группа 1

Беларусь – Испания

20 января. 20.15

Хорватия – Чехия 22:21 (11:9)

20 января, 18:00

Австрия – Германия

20 января, 22:30

Положение команд:  Хорватия – 8 очков (4 матча). 2.Испания – 6 (3). 3.Германия – 2 (3). 4.Австрия – 2 (3). 5.Беларусь – 2 (3). 6.Чехия – 0 (4).

В полуфинал выйдет 2 команды из группы.

 
 
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В матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси встретится с лидером нашей группы – Испанией.
 
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