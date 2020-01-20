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Евро-2020. Основной раунд. Беларусь против Испании
20.01.2020 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси встретится с лидером нашей группы – Испанией. Начало – в 20.15.
Чемпионат Европы-2020
Основной раунд
Группа 1
Беларусь – Испания
20 января. 20.15
Хорватия – Чехия 22:21 (11:9)
20 января, 18:00
Австрия – Германия
20 января, 22:30
Положение команд: Хорватия – 8 очков (4 матча). 2.Испания – 6 (3). 3.Германия – 2 (3). 4.Австрия – 2 (3). 5.Беларусь – 2 (3). 6.Чехия – 0 (4).
В полуфинал выйдет 2 команды из группы.
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В матче основного раунда чемпионата Европы-2020 сборная Беларуси встретится с лидером нашей группы – Испанией.
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