Константин Шостак: «Мысли о сборной России были, но решение принял в пользу белорусской. Все-таки я белорус» 

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь из системы Константин Шостак рассказал корреспонденту «Прессбола» Константину Качановскому, что хочет выступать за сборную Беларуси.

– Допустим, тебе, как гомельчанину Устименко, поступило предложение из российской сборной…

–Мысли были, но решение принял в пользу белорусской. Все-таки я белорус, – сказал Шостак.

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