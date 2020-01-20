|
Константин Шостак: «Мысли о сборной России были, но решение принял в пользу белорусской. Все-таки я белорус»
20.01.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь из системы
– Допустим, тебе, как гомельчанину Устименко, поступило предложение из российской сборной…
–Мысли были, но решение принял в пользу белорусской. Все-таки я белорус, – сказал Шостак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Константин Шостак: «Мысли о сборной России были, но решение принял в пользу белорусской. Все-таки я белорус»
Вратарь из системы «Северстали» Константин Шостак рассказал корреспонденту «Прессбола» Константину Качановскому, что хочет выступать за сборную Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)