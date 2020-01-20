|
Игроки «Гомеля» заработали 22 тыс долларов за поражения от БАТЭ и брестского «Динамо» в сезоне-2018 («Прессбол»)
20.01.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям
Одним из их главных фигурантов был российский легионер «рысей»
«По нашим сведениям, заказчики передали «зелено-белым» сумму в размере 10 тысяч долларов за обеспечение нужного результата – а именно проигрыша с разницей не менее чем в три гола. Вторая встреча – игра 14-го тура «Гомель» – «Динамо» (Брест) (29.06.2018, 0:6). За обеспечение поражения с нужной разницей в этом поединке гомельчанам якобы предложили 12 тысяч долларов.
Кто и как должен был заниматься распределением средств и кому конкретно они полагались, еще предстоит выяснить (не исключено, что с завершением этой части расследования список расширится). На сегодня можно судить лишь о причастности Айдова, особенно с учетом обстоятельств. А они таковы: 36-летний россиянин пользовался доверием и неизменно проходил в стартовый состав. Даже несмотря на не лучшую физическую форму – поговаривают, футболист имел проблемы с лишним весом. Кроме того, будучи капитаном
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки «Гомеля» заработали 22 тыс долларов за поражения от БАТЭ и брестского «Динамо» в сезоне-2018 («Прессбол»)
По сведениям «Прессбола», футболисты «Гомеля» в сезоне-2018 заработали 22 тысячи долларов за два договорных матча против БАТЭ и брестского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)