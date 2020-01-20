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Игроки «Гомеля» заработали 22 тыс долларов за поражения от БАТЭ и брестского «Динамо» в сезоне-2018 («Прессбол»)

20.01.2020 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По сведениям «Прессбола», футболисты «Гомеля» в сезоне-2018 заработали 22 тысячи долларов за два договорных матча против БАТЭ и брестского «Динамо».

Одним из их главных фигурантов был российский легионер «рысей» Дмитрий Айдов, попавший в список 35 игроков, которым предъявлены обвинения в связи с участием в «договорняках». Ранее сообщалось, что его дело выделено в отдельное производство.

«По нашим сведениям, заказчики передали «зелено-белым» сумму в размере 10 тысяч долларов за обеспечение нужного результата – а именно проигрыша с разницей не менее чем в три гола. Вторая встреча – игра 14-го тура «Гомель» – «Динамо» (Брест) (29.06.2018, 0:6). За обеспечение поражения с нужной разницей в этом поединке гомельчанам якобы предложили 12 тысяч долларов.

Кто и как должен был заниматься распределением средств и кому конкретно они полагались, еще предстоит выяснить (не исключено, что с завершением этой части расследования список расширится). На сегодня можно судить лишь о причастности Айдова, особенно с учетом обстоятельств. А они таковы: 36-летний россиянин пользовался доверием и неизменно проходил в стартовый состав. Даже несмотря на не лучшую физическую форму – поговаривают, футболист имел проблемы с лишним весом. Кроме того, будучи капитаном «Гомеля», как раз летом после этих событий Айдов не просто покинул город над Сожем – он буквально пропал с радаров, объявившись лишь на следующий год в любительском чемпионате России», – говорится в сообщении издания.

Несколько сборников, участник Олимпиады, обелорусившийся африканец. Кто причастен ко второй волне договорняков

Гомель: состав

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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По сведениям «Прессбола», футболисты «Гомеля» в сезоне-2018 заработали 22 тысячи долларов за два договорных матча против БАТЭ и брестского «Динамо».
 
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