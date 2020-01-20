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Юрий Шевцов: «Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент»

20.01.2020 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итоги матча с Испанией на Евро-2020 (28:37).

«Нам против команды такого высокого класса удалось выдать хороший первый тайм. Получались контратаки, это был ключ успеху в первые 30 минут.

Команда Испании опытная и предлагала нам разные системы зашиты. Одно время наше нападение справлялось.

Во втором тайме их вратарь показал прекрасную игру. Именно он внес перелом в этот матч. Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент. Много забили нам крайние игроки, — поделился Юрий Шевцов», – сказал Шевцов.

Белорусы развалились в матче против Испании, хотя до перерыва все было топ: делали красоту, мяч застрял в крестовине

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итоги матча с Испанией на Евро-2020 (28:37).
 
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