|
Юрий Шевцов: «Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент»
20.01.2020 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итоги матча с Испанией на Евро-2020 (28:37).
«Нам против команды такого высокого класса удалось выдать хороший первый тайм. Получались контратаки, это был ключ успеху в первые 30 минут.
Команда Испании опытная и предлагала нам разные системы зашиты. Одно время наше нападение справлялось.
Во втором тайме их вратарь показал прекрасную игру. Именно он внес перелом в этот матч. Наша защита была нестабильна во втором тайме, вратари показали очень низкий процент. Много забили нам крайние игроки, — поделился Юрий Шевцов», – сказал Шевцов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов подвел итоги матча с Испанией на Евро-2020 (28:37).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)