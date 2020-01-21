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Дмитрий Дудик: «Не хочу говорить о результатах молодежного чемпионата мира»
21.01.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ассистент главного тренера «Динамо-Молодечно»
«Не хочу говорить о результатах молодежного чемпионата мира.
Это хороший опыт – поработать ассистентом. Чтобы потом, когда снова стану главным, лучше знать, как относиться к своим помощникам. Тем более, мы с Дмитрием Кравченко давно знакомы. Еще игроком выступал в его команде. Мне достаточно комфортно», – сказал
Напомним, под руководством
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Ассистент главного тренера «Динамо-Молодечно» Дмитрий Дудик не захотел разговаривать о молодежном чемпионате мира.
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