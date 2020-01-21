Дмитрий Дудик: «Не хочу говорить о результатах молодежного чемпионата мира»

Источник материала: Tribuna.com

Ассистент главного тренера «Динамо-Молодечно» не захотел разговаривать о молодежном чемпионате мира.

«Не хочу говорить о результатах молодежного чемпионата мира.

Это хороший опыт – поработать ассистентом. Чтобы потом, когда снова стану главным, лучше знать, как относиться к своим помощникам. Тем более, мы с Дмитрием Кравченко давно знакомы. Еще игроком выступал в его команде. Мне достаточно комфортно», – сказал Дудик .

Напомним, под руководством Дмитрия Дудика молодежная сборная Беларуси на домашнем чемпионате мира не смогла пробиться в элитный раунд.

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