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Александр Китаров: «Команда расхолодится после победы? С таким тренером нам это не грозит»
21.01.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
- Насколько приятно было забить сегодня победную шайбу, причем в меньшинстве? Это кажется ваша первая шайба в меньшинстве в этом сезоне?
– Кажется нет. Любой гол приятен, к сожалению, их не так много, но это тоже часть игры, надо искать свои шансы и в меньшинстве.
- Насколько команде помогла уверенна игра Никиты Толопило, пока он не получил повреждение?
– Он хорошо играл, потом вышел
- Следующий матч только в субботу против
– С таким тренером нам это не грозит :), – сказал Китаров.
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Форвард минского «Динамо» Александр Китаров подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3).
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