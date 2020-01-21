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Александр Китаров: «Команда расхолодится после победы? С таким тренером нам это не грозит»

21.01.2020 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3).

- Насколько приятно было забить сегодня победную шайбу, причем в меньшинстве? Это кажется ваша первая шайба в меньшинстве в этом сезоне?

– Кажется нет. Любой гол приятен, к сожалению, их не так много, но это тоже часть игры, надо искать свои шансы и в меньшинстве.

- Насколько команде помогла уверенна игра Никиты Толопило, пока он не получил повреждение?

– Он хорошо играл, потом вышел Дэнни Тэйлор, помогал в очень многих моментах, сыграл здорово, учитывая, что он выходил на лед «холодный». К вратарской линии вопросов сегодня быть не должно.

- Следующий матч только в субботу против «Северстали». За эти дни команды на расхолодится после победы?

– С таким тренером нам это не грозит :), – сказал Китаров.

КХЛ: таблица

КХЛ: статистика

 
 
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Форвард минского «Динамо» Александр Китаров подвел итоги матча со «Спартаком» (4:3).
 
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