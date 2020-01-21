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«Барселона» попытается купить Лаутаро у «Интера» за 120 млн евро зимой
21.01.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
По информации аргентинской журналистки Вероники Брунати, которая работает в TNT Sports и на Diario Sport, каталонский клуб решил приобрести Мартинеса уже этой зимой за 120 миллионов евро.
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может оказаться в «Барселоне» уже зимой.
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