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«Барселона» попытается купить Лаутаро у «Интера» за 120 млн евро зимой

21.01.2020 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может оказаться в «Барселоне» уже зимой.

По информации аргентинской журналистки Вероники Брунати, которая работает в TNT Sports и на Diario Sport, каталонский клуб решил приобрести Мартинеса уже этой зимой за 120 миллионов евро.

«Барселона» ведет поиски нападающего из-за травмы Луиса Суареса. Уругваец выбыл на четыре месяца из-за травмы мениска.

 
 
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может оказаться в «Барселоне» уже зимой.
 
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