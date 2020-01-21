«Барселона» попытается купить Лаутаро у «Интера» за 120 млн евро зимой

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Лаутаро Мартинес может оказаться в «Барселоне» уже зимой.

По информации аргентинской журналистки Вероники Брунати, которая работает в TNT Sports и на Diario Sport, каталонский клуб решил приобрести Мартинеса уже этой зимой за 120 миллионов евро.

ведет поиски нападающего из-за травмы Луиса Суареса. Уругваец выбыл на четыре месяца из-за травмы мениска.