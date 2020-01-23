ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Australian Open. Герасимов играет со Зверевым

23.01.2020 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В четвертый день турнира белорус Егор Герасимов (98) встречается с 7-й ракеткой мира Александром Зверевым.

Ранее соперники в ATP туре не встречались.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Егор Герасимов (Беларусь)  Александр Зверев (Германия)
5:5
Дата проведения
23 января, 07.41
Онлайн матча

Даниил Медведев (Россия)  Педро Мартинес Портеро (Испания)
7:5|6:1|6:3
Дата проведения
23 января, 05.16
Онлайн матча

Ючи Сугита (Япония)  Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
23 января, 09.30
Онлайн матча

Микаэль Имер (Швеция)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
23 января, 10.00
Онлайн матча

Алекс Болт (Австралия)  Доминик Тим (Австрия)
2:6|7:5|4:3
Дата проведения
23 января, 06.35
Онлайн матча

Ник Кириос (Австралия)  Жиль Симон (Франция)
Дата проведения
23 января, 10.45
Онлайн матча

Андреас Сеппи (Италия)  Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
23 января, 11.00
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания)  Федерико Дельбонис (Аргентина)
Дата проведения
23 января, 12.30
Онлайн матча

Эрнест Гулбис (Латвия)  Аляж Бедене (Словения)
7:5|6:3|1:0
Дата проведения
23 января, 05.15
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия)  Фернандо Вердаско (Испания)
Дата проведения
23 января, 09.30
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Иво Карлович (Хорватия)
Дата проведения
23 января, 08.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
23 января, 09.30
Онлайн матча

 

Алексей Попырин (Австралия)  Хауме Муньяр (Испания)
1:0
Дата проведения
23 января, 08.16
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США)  Кевин Андерсон (ЮАР)
Дата проведения
23 января, 09.00
Онлайн матча

 

Питер Гойовчик (Германия)  Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
23 января, 10.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Алехандро Табило (Чили)
Дата проведения
23 января, 10.30
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертый день турнира белорус Егор Герасимов (98) встречается с 7-й ракеткой мира Александром Зверевым.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-полузащитник «Гомеля» Соро перешел в «Селтик»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
23.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика