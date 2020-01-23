Дмитрий Молош: «Обидно, что в последнем сезоне не выполнили задачи — и перед Анатолием Капским, и перед его сыном»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер латвийской «Лиепаи» Дмитрий Молош рассказал о причинах ухода из .

- И все-таки, причина вашего ухода из ? Вслед за Багой как одна команда?

– Их много, но это «одна из». Каждый волен решать сам, однако мне психологически было бы некомфортно работать, понимая, что Бага ушел, а я остался. В то же время с Альшевским можем созвониться в любой момент и по любому вопросу.

- Что тяжелее всего вспоминать из минувшего года?

– Весь коллектив очень болезненно пережил потерю титула. Наверное, поэтому и были приняты такие меры по отношению к Баге. Но в жизни все течет и меняется, зацикливаться на чем-то нельзя. Опять же уверен, за прошлый год все мы — тренеры, футболисты и клуб во главе с Андреем Капским — стали сильнее.

Хотя обидно, что в последнем сезоне не выполнили задачи — и перед Анатолием Капским, и перед его сыном: в первый полноценный год Андрея Анатольевича все пошло не так, как хотелось бы, – сказал Молош.

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