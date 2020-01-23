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Кравченко про поражение 1:7 от «Шахтера»: «Может, «перегорели»

23.01.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко подвел итоги матча с «Шахтером» (1:7). Напомним, что его команда пропустила 7 шайб в первом периоде.

«Хочу извиниться перед болельщиками за первый период в исполнении нашей команды и поблагодарить тех, кто поддерживал команду до конца. Для нас это очень важно, ведь мы играем для них и будем стараться показывать максимум своих возможности. Сегодня, возможно, мы наиграли еще на гол, максимум на два, но не более.

Что произошло в первом периоде, будем разбираться, смотреть видео. Утром в команде была хорошая атмосфера, заряженность на игру, очень серьезно готовились к ней. Может, перегорели, но сегодня в первом периоде соперник был сильнее во всех компонентах – был быстрее, выигрывал борьбу, на высокой скорости принимал решения. Это реально так.

Подобным результатом все очень расстроены – и тренерский штаб, и, тем более, игроки. Раскисать времени нет, будем готовиться к следующим матчам», – сказал Кравченко.

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Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко подвел итоги матча с «Шахтером» (1:7).
 
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