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Кравченко про поражение 1:7 от «Шахтера»: «Может, «перегорели»
23.01.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Наставник
«Хочу извиниться перед болельщиками за первый период в исполнении нашей команды и поблагодарить тех, кто поддерживал команду до конца. Для нас это очень важно, ведь мы играем для них и будем стараться показывать максимум своих возможности. Сегодня, возможно, мы наиграли еще на гол, максимум на два, но не более.
Что произошло в первом периоде, будем разбираться, смотреть видео. Утром в команде была хорошая атмосфера, заряженность на игру, очень серьезно готовились к ней. Может, перегорели, но сегодня в первом периоде соперник был сильнее во всех компонентах – был быстрее, выигрывал борьбу, на высокой скорости принимал решения. Это реально так.
Подобным результатом все очень расстроены – и тренерский штаб, и, тем более, игроки. Раскисать времени нет, будем готовиться к следующим матчам», – сказал
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Наставник «Динамо-Молодечно» Дмитрий Кравченко подвел итоги матча с «Шахтером» (1:7).
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