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Файков о ЧМ-2018: «Льюис ассистентов не имел права подбирать. Даже Захаров заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал»
23.01.2020 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер солигорского
- Ушел Льюис как-то... В общем, показалось, что Дэйв банально стал выдыхаться.
– Ничего подобного. Просто вспомните, в какие условия его поставили в последний год работы. Он даже ассистентов не имел права подбирать — ну где такое видано в национальной сборной в элите?!
- Одного мог.
– Ну да,
- Зато теперь понимает.
– Ну и правильно. И помощников, уверен, ему никто сейчас не станет навязывать. Так и должно быть. Дело руководства — поставить задачу, выдать карт-бланш и не вмешиваться, – сказал Файков.
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Файков о ЧМ-2018: «Льюис ассистентов не имел права подбирать. Даже Захаров заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал»
Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о работе Дэйва Льюиса на посту главного тренера сборной Беларуси во время ЧМ 2018 года.
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