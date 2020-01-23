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Файков о ЧМ-2018: «Льюис ассистентов не имел права подбирать. Даже Захаров заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал»

23.01.2020 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о работе Дэйва Льюиса на посту главного тренера сборной Беларуси во время ЧМ 2018 года.

- Ушел Льюис как-то... В общем, показалось, что Дэйв банально стал выдыхаться.

– Ничего подобного. Просто вспомните, в какие условия его поставили в последний год работы. Он даже ассистентов не имел права подбирать — ну где такое видано в национальной сборной в элите?!

- Одного мог.

– Ну да, Мезина отстоял. И то, слышал, не без труда. Без него Дэйву пришлось бы совсем туго: и с вратарями кому-то работать нужно было, и языковой барьер Андрей помогал устранить. Но то была единственная уступка федерации. Уверен, не будь тогда этой чехарды, не вылетели бы мы в Копенгагене из топ-16. Даже Михаил Михайлович во всеуслышание заявлял, что не вполне понимает, что он в том штабе делал.

- Зато теперь понимает.

– Ну и правильно. И помощников, уверен, ему никто сейчас не станет навязывать. Так и должно быть. Дело руководства — поставить задачу, выдать карт-бланш и не вмешиваться, – сказал Файков.

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Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о работе Дэйва Льюиса на посту главного тренера сборной Беларуси во время ЧМ 2018 года.
 
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