Файков о штрафе за критику Савилова: «Как заверил председатель ФХБ, он в той истории был ни при чем, кто-то другой в федерации подсуетился, и даже предполагаю кто»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Файков рассказал о своих взаимоотношениях с и о штрафе за критику руководителя федерации Геннадия Савилова.

Напомним, специалист был оштрафован на 500 рублей. Специалист после расформирования команды U-20 сообщил следующее : «Я не знаю, какое помутнение произошло в голове у Савилова. Видимо, друга нужно было устроить на работу»

– Отношения с федерацией натянутые?

– Почему натянутые — их просто нет. Не считая разве что заседаний тренерских советов.

– И недавнего штрафа за критику ФХБ...

– Ой, вообще бред какой-то получился. Как заверил Савилов, он в той истории был ни при чем, кто-то другой в федерации подсуетился, и даже предполагаю кто.

Пункт в регламенте какой-то откопали... А в чем была моя вина-то? В том, что высказал свое мнение? Это уже запрещено? Тем более ко мне журналисты обратились именно как к одному из прежних наставников «молодежки», а не как к нынешнему — «Шахтера». Причем мнение было даже не о работе руководства федерации, а о действиях главного тренера, который до этого высказал претензии ко мне, к Кравченко... Ладно, оштрафовали и оштрафовали – бог с ним, – сказал Файков.