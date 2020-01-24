Александр Китаров: «Как вернуть болельщиков на трибуны? Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров в эфире «Овертайма» рассказал, как вернуть болельщиков на трибуны «Минск-Арены».

– Сейчас приходит мало болельщиков и каждая игра, как на вес золота. Если мы не будем показывать результат и без разницы кто играет… Если будет результат, то вернутся люди и будет еще приятнее играть. И легче выигрывать.

– А как вернуть болельщиков?

– Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь, – сказал Китаров.

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