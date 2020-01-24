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Александр Китаров: «Как вернуть болельщиков на трибуны? Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь»

24.01.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров в эфире «Овертайма» рассказал, как вернуть болельщиков на трибуны «Минск-Арены».

– Сейчас приходит мало болельщиков и каждая игра, как на вес золота. Если мы не будем показывать результат и без разницы кто играет… Если будет результат, то вернутся люди и будет еще приятнее играть. И легче выигрывать.

– А как вернуть болельщиков?

– Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь, – сказал Китаров.

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КХЛ: статистика

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Александр Китаров в эфире «Овертайма» рассказал, как вернуть болельщиков на трибуны «Минск-Арены».
 
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