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Александр Китаров: «Как вернуть болельщиков на трибуны? Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь»
24.01.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского «Динамо»
– Сейчас приходит мало болельщиков и каждая игра, как на вес золота. Если мы не будем показывать результат и без разницы кто играет… Если будет результат, то вернутся люди и будет еще приятнее играть. И легче выигрывать.
– А как вернуть болельщиков?
– Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь, – сказал Китаров.
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Александр Китаров: «Как вернуть болельщиков на трибуны? Выигрышными матчами. Это самый простой и верный путь»
Форвард минского «Динамо» Александр Китаров в эфире «Овертайма» рассказал, как вернуть болельщиков на трибуны «Минск-Арены».
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