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Файков об увольнении из молодежной сборной: «Когда был Шапиро, контракт продлили. А после того, как власть в ФХБ сменилась, его расторгли без объяснения причин»
24.01.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– И все же какое впечатление оставила нынешняя молодежь?
– Очень даже неплохое, если на секунду забыть о результате. В мою бытность, когда работали с поколением конца 90-х, у нас такого сильного состава не было. Но все равно плотно занимались парнями в центре сборных и чего-то добивались. Сейчас почти вся молодежь, наигрываемая в минском
– Обиделись?
– Не без этого. Когда проделано столько работы, отдано пять лет жизни... Перенимали опыт, ездили в Западную и Северную Европу, в Америку – вплоть до стажировки в
– Ну что поделать: отставка – обычное дело после вылета «молодежки» из элиты на стыке 2017 и 2018 годов.
– Как раз это было ни при чем: по итогам того чемпионата контракт со мной продлили. Шапиро, помню, сказал: «Я понимаю, насколько сложнее быть тренером молодежной сборной Беларуси по сравнению со сборной Швеции». Ну что поделать, если 1998 год рождения был неурожайным на таланты? И не только у нас.
Тренер россиян Валерий Брагин тоже в
– С тех пор отношения с федерацией натянутые?
– Почему натянутые — их просто нет. Не считая разве что заседаний тренерских советов, – сказал Файков.
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Файков об увольнении из молодежной сборной: «Когда был Шапиро, контракт продлили. А после того, как власть в ФХБ сменилась, его расторгли без объяснения причин»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков вспомнил о своем увольнении с поста рулевого молодежной сборной Беларуси.
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