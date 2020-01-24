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Файков об увольнении из молодежной сборной: «Когда был Шапиро, контракт продлили. А после того, как власть в ФХБ сменилась, его расторгли без объяснения причин»

24.01.2020 13:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков вспомнил о своем увольнении с поста рулевого молодежной сборной Беларуси.

– И все же какое впечатление оставила нынешняя молодежь?

– Очень даже неплохое, если на секунду забыть о результате. В мою бытность, когда работали с поколением конца 90-х, у нас такого сильного состава не было. Но все равно плотно занимались парнями в центре сборных и чего-то добивались. Сейчас почти вся молодежь, наигрываемая в минском «Динамо», прошла через ту нашу команду: Еременко, Дроздов, Мартынов, Дерябин – и это еще не все. Некоторые прошли со мной по четыре чемпионата мира, половина из которых – в элите. А перед пятым меня «сбили».

– Обиделись?

– Не без этого. Когда проделано столько работы, отдано пять лет жизни... Перенимали опыт, ездили в Западную и Северную Европу, в Америку – вплоть до стажировки в НХЛ.

– Ну что поделать: отставка – обычное дело после вылета «молодежки» из элиты на стыке 2017 и 2018 годов.

– Как раз это было ни при чем: по итогам того чемпионата контракт со мной продлили. Шапиро, помню, сказал: «Я понимаю, насколько сложнее быть тренером молодежной сборной Беларуси по сравнению со сборной Швеции». Ну что поделать, если 1998 год рождения был неурожайным на таланты? И не только у нас.

Тренер россиян Валерий Брагин тоже в Баффало говорил: мол, ну что поделать, если такой провал в кадрах этого года? Кажется, он спокойно воспринял даже пятое место на том турнире. Вот и у нас катастрофы не делали. Но потом власть в федерации сменилась, и договор расторгли без объяснения причин.

– С тех пор отношения с федерацией натянутые?

– Почему натянутые — их просто нет. Не считая разве что заседаний тренерских советов, – сказал Файков.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков вспомнил о своем увольнении с поста рулевого молодежной сборной Беларуси.
 
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