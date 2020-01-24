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Игорь Довгялло: «Предлагали поучаствовать в договорном матче. Отказался и сразу сообщил главному тренеру»

24.01.2020 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Городеи» Игорь Довгялло рассказал о том, как отказался участвовать в договорном матче.

Предлагали поучаствовать в договорном матче (тогда вратарь выступал за «Нафтан» – прим.). Отказался и сразу сообщил главному тренеру, дал номера телефонов тех, кто звонил мне. Потом меня таскали в милицию, в АБФФ. Давал показания.

Тренеру сказать: «Хотите ставьте, хотите нет на игру». Так что был такой инцидент. Звонили, предлагали», – рассказал Довгялло.

Как сообщили в сюжете «Панорамы» на «Беларусь 1», Довгялло должен был пропустить определенное количество мячей в гостевом поединке против «Славии». Голкиперу предлагали сумму, которая была больше его годовой зарплаты в клубе. В итоге, «Нафтан» выиграл встречу со счетом 1:0.

Несколько сборников, участник Олимпиады, обелорусившийся африканец. Кто причастен ко второй волне договорняков

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Вратарь «Городеи» Игорь Довгялло рассказал о том, как отказался участвовать в договорном матче.
 
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