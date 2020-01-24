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Игорь Довгялло: «Предлагали поучаствовать в договорном матче. Отказался и сразу сообщил главному тренеру»
24.01.2020 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь «Городеи»
Предлагали поучаствовать в договорном матче (тогда вратарь выступал за
Тренеру сказать: «Хотите ставьте, хотите нет на игру». Так что был такой инцидент. Звонили, предлагали», – рассказал Довгялло.
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Игорь Довгялло: «Предлагали поучаствовать в договорном матче. Отказался и сразу сообщил главному тренеру»
Вратарь «Городеи» Игорь Довгялло рассказал о том, как отказался участвовать в договорном матче.
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