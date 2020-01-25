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Никто не может обыграть «Юность» уже семь матчей подряд
25.01.2020 02:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 25 января, в «Париматч-Экстралиге» топ-вывеска: «Неман» принимает «Юность». Два лидера чемпионата встретятся в 13:00.
После Нового года минчане демонстрируют уверенный хоккей. Команда Александра Макрицкого в восьми матчах 2020 года всего один завершила вничью – 4 января в гостях проиграли по буллитам «Шахтеру» (2:3). В остальных семи играх «Юность» непременно одерживала победу. Общий счет этих матчей – 25:10.
«Неман» наоборот в последнее время штормит. Совсем недавно гродненцы расстались с первой строчкой в регулярке. Еще большие проблемы команда начала испытывать по возвращению с Континентального клуба. С тех пор подопечные Сергея Пушкова сыграли три матча, ни в одном из которых не сумели обыграть соперника в основное время. В Молодечно вообще «Неман» умудрился проиграть со счетом 2:5.
В линии
Если хочется поставить на субботний матч, но не нет желания рисковать кровными, то у БК «Париматч» есть отличное предложение для новых клиентов. В случае неудачи первой ставки
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Сегодня, 25 января, в «Париматч-Экстралиге» топ-вывеска: «Неман» принимает «Юность».
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