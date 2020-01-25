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Париматч-Экстралига. «Неман» принимает «Юность», «Шахтер» против «Металлурга», «Гомель» в гостях у «Динамо-Молодечно»

25.01.2020 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Париматч-Экстралига

Группа 1

Неман – Юность-Минск
Дата проведения
25 января, 13.00, «Ледовый дворец спорта Гродно»
Онлайн матча Видео

 

Шахтер Солигорск – Металлург Жлобин
Дата проведения
25 января, 14.00, «Ледовый дворец спорта Солигорск»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Молодечно – Гомель
Дата проведения
25 января, 16.30, «Ледовый дворец Молодечно»
Онлайн матча Видео

 

Париматч-Экстралига: статистика

Париматч-Экстралига: таблица

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Париматч-Экстралига Группа 1 Париматч-Экстралига: статистика Париматч-Экстралига: таблица.
 
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