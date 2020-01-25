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Кубок Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона», «Челси» против «Халла»

25.01.2020 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 4-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Халлом».

«Манчестер Сити» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Транмер Роверс», «Ливерпуль» – к «Шрусбери», а «Борнмут» примет «Арсенал».

Кубок Англии

4-й раунд

Нортхэмптон – Дерби Каунти 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Сиксфилдс»
превью матча онлайн статистика
НортхэмптонКорнелл, Тернбулл, Харриман, Гуд, Адамс (Робертс, 87), Уотсон, Лайнс, Андерсон (Поллок, 75), Оливер, Уильямс (Уорбертон, 61), Хоскинс.
Дерби КаунтиРос, Дэвис, Уиздом, Форсит, Мэлоун, Сибли (Богл, 75), Найт (Уиттакер, 82), Берд, Мартин, Мэрриотт (Уогхорн, 66), Руни.
Предупреждения:
Богл (81), Уотсон (90).

 

КПР – Шеффилд Уэнсдей 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Лофтус Роуд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Фокс, 0:2 – 90 Уинналл, 1:2 – 90 Уэллс.
КПРЛамли, Кейн, Ляйстнер, Мастерсон, Болл, Пью, Мэннинг, Шаир (Уэллс, 73), Эзе, Кларк (Осейи-Сэмюэл, 66), Хьюджилл.
Шеффилд УэнсдейДоусон, Бернер, Лис, Фокс, Одубаджо, Харрис, Хатчинсон (Хант, 54), Мерфи (Рич, 72), Пелупесси, Роудс (Нухиу, 76), Уинналл.
Предупреждения:
Болл (60), Осейи-Сэмюэл (86).

 

Брентфорд – Лестер
Дата проведения
25 января, 15.45, «Гриффин Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Рединг – Кардифф
Дата проведения
25 января, 18.00, «Мадейски Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Тоттенхэм
Дата проведения
25 января, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Оксфорд Юнайтед
Дата проведения
25 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Ковентри – Бирмингем
Дата проведения
25 января, 18.00, «Сент-Эндрюс»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Норвич
Дата проведения
25 января, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Миллуолл – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
25 января, 18.00, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика

 

Портсмут – Барнсли
Дата проведения
25 января, 18.00, «Фраттон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Вест Бромвич
Дата проведения
25 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Халл – Челси
Дата проведения
25 января, 20.30, «Кей Си Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Фулхэм
Дата проведения
26 января, 16.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Транмер Роверс – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
26 января, 18.00, «Прентон Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Шрусбери – Ливерпуль
Дата проведения
26 января, 20.00, «Нью Медоу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Борнмут – Арсенал
Дата проведения
27 января, 23.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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В 4-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Халлом».
 
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