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Кубок Англии. «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона», «Челси» против «Халла»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 4-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Халлом».
«Манчестер Сити» примет «Фулхэм», «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Транмер Роверс», «Ливерпуль» – к «Шрусбери», а «Борнмут» примет «Арсенал».
Кубок Англии
4-й раунд
- Дата проведения
-
24 января, 23.00, «Сиксфилдс»
Нортхэмптон –
Корнелл, Тернбулл, Харриман, Гуд, Адамс (Робертс, 87), Уотсон, Лайнс, Андерсон (Поллок, 75), Оливер, Уильямс (Уорбертон, 61), Хоскинс.
Дерби Каунти –
Рос, Дэвис, Уиздом, Форсит, Мэлоун, Сибли (Богл, 75), Найт (Уиттакер, 82), Берд, Мартин, Мэрриотт (Уогхорн, 66), Руни.
- Предупреждения:
-
Богл
(81), Уотсон
(90).
- Дата проведения
-
24 января, 23.00, «Лофтус Роуд»
- Голы:
-
0:1 –
43 Фокс,
0:2 –
90 Уинналл,
1:2 –
90 Уэллс.
КПР –
Ламли, Кейн, Ляйстнер, Мастерсон, Болл, Пью, Мэннинг, Шаир (Уэллс, 73), Эзе, Кларк (Осейи-Сэмюэл, 66), Хьюджилл.
Шеффилд Уэнсдей –
Доусон, Бернер, Лис, Фокс, Одубаджо, Харрис, Хатчинсон (Хант, 54), Мерфи (Рич, 72), Пелупесси, Роудс (Нухиу, 76), Уинналл.
- Предупреждения:
-
Болл
(60), Осейи-Сэмюэл
(86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 4-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», «Челси» – с «Халлом».
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