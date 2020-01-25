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Николай Ходасевич: «Пока обойма минского «Динамо» не выглядит впечатляюще, но надо делать скидку на фактор Гуренко»
25.01.2020 17:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о межсезонье минского
«Самый интригующий проект футбольного межсезонья — минское «Динамо». Пока призеры прошлогоднего чемпионата из
Сегодня мы наблюдаем третий этап грандиозной перестройки‑формирования нового коллектива. От эффективности трансферной кампании зависят перспективы «бело‑синих». Приобретения еще будут, если минчане намерены вновь сражаться за чемпионский титул.
Пока обойма «Динамо» не выглядит впечатляюще, но надо делать скидку на фактор Гуренко: ему как раз не нужны громкие имена, чтобы прививать коллективу любимый прагматичный футбол», – написал Ходасевич.
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Николай Ходасевич: «Пока обойма минского «Динамо» не выглядит впечатляюще, но надо делать скидку на фактор Гуренко»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о межсезонье минского «Динамо».
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