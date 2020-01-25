Николай Ходасевич: «Пока обойма минского «Динамо» не выглядит впечатляюще, но надо делать скидку на фактор Гуренко»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о межсезонье минского .

«Самый интригующий проект футбольного межсезонья — минское «Динамо». Пока призеры прошлогоднего чемпионата из , Борисова и Солигорска точечно и качественно усиливают проблемные позиции, столичный клуб запустил процесс тотальной перезагрузки. Первым делом после новогодних праздников погасил все слухи о новом главном тренере — продолжил работу. От наставника последовал следующий шаг — массовый отказ от игроков, которые решали достаточно приземленные для легендарного клуба задачи в минувшем сезоне.

Сегодня мы наблюдаем третий этап грандиозной перестройки‑формирования нового коллектива. От эффективности трансферной кампании зависят перспективы «бело‑синих». Приобретения еще будут, если минчане намерены вновь сражаться за чемпионский титул.

Пока обойма «Динамо» не выглядит впечатляюще, но надо делать скидку на фактор Гуренко: ему как раз не нужны громкие имена, чтобы прививать коллективу любимый прагматичный футбол», – написал Ходасевич.

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