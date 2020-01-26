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Литовский журналист: «Не думаю, что «Жальгирис» сможет платить Баге больше 80-100 тысяч евро в год»
26.01.2020 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Литовский телекомментатор и журналист Эрвинас Квиткаускас рассказал о бюджете литовского
– Может, владеете цифрами бюджета клуба?
– В этом году, насколько знаю, он где-то на уровне двух миллионов евро. Меньше, чем в прошлом сезоне, потому что не удалось удачно выступить в еврокубках. Если говорить о зарплате Баги, то не думаю, что клуб сможет платить ему больше 80-100 тысяч евро в год, – сказал Квиткаускас.
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Литовский телекомментатор и журналист Эрвинас Квиткаускас рассказал о бюджете литовского «Жальгириса».
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