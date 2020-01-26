ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовский журналист: «Не думаю, что «Жальгирис» сможет платить Баге больше 80-100 тысяч евро в год»

26.01.2020 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Литовский телекомментатор и журналист Эрвинас Квиткаускас рассказал о бюджете литовского «Жальгириса». Напомним, что клуб недавно возглавил Алексей Бага.

– Может, владеете цифрами бюджета клуба?

– В этом году, насколько знаю, он где-то на уровне двух миллионов евро. Меньше, чем в прошлом сезоне, потому что не удалось удачно выступить в еврокубках. Если говорить о зарплате Баги, то не думаю, что клуб сможет платить ему больше 80-100 тысяч евро в год, – сказал Квиткаускас.

«У Баги может не получиться в «Жальгирисе», если не подружится с президентом». Литовский журналист – о перспективах тренера в Вильнюсе

Клуб забрали у бизнесмена, теперь в нем босс – женщина: «Жальгирис», в котором оказался Алексей Бага

Чемпионат Беларуси: трансферы

Чемпионат Беларуси: новости

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский телекомментатор и журналист Эрвинас Квиткаускас рассказал о бюджете литовского «Жальгириса».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Единая лига ВТБ. «Цмокi» принимают «Химки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика