Литовский журналист: «Не думаю, что «Жальгирис» сможет платить Баге больше 80-100 тысяч евро в год»

Источник материала: Tribuna.com

Литовский телекомментатор и журналист Эрвинас Квиткаускас рассказал о бюджете литовского «Жальгириса» . Напомним, что клуб недавно возглавил .

– Может, владеете цифрами бюджета клуба?

– В этом году, насколько знаю, он где-то на уровне двух миллионов евро. Меньше, чем в прошлом сезоне, потому что не удалось удачно выступить в еврокубках. Если говорить о зарплате Баги, то не думаю, что клуб сможет платить ему больше 80-100 тысяч евро в год, – сказал Квиткаускас.

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