ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Единая лига ВТБ. «Цмокi» принимают «Химки»

26.01.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi» принимают «Химки« 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Химки
Дата проведения
26 января, 15.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Астана – Зелена-Гура
Дата проведения
26 января, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Нижний Новгород – ЦСКА
Дата проведения
26 января, 15.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Автодор – Парма
Дата проведения
26 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Зенит – УНИКС
Дата проведения
26 января, 18.30, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 13-1, ЦСКА – 11-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 8-5, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-8, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-8, «Астана» – 5-7, «Нижний Новгород» – 5-8, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «Цмокi-Мiнск» – 3-11. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi» принимают «Химки« Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Australian Open. Пары. Саснович и Кужмова вышли в 1/8 финала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика