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Единая лига ВТБ. «Цмокi» принимают «Химки»
26.01.2020 09:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi» принимают «
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 13-1, ЦСКА – 11-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 8-5, «Зенит» – 6-7, «Енисей» – 6-8, «Калев» – 6-8, «Зелена-Гура» – 6-8, «Астана» – 5-7, «Нижний Новгород» – 5-8, «Парма» – 5-9, «Автодор» – 4-9, «
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 26 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокi» принимают «Химки« Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение...
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