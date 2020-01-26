Александр Нойок: «Хачериди долго не играл, потому ему тяжело»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник брестского Александр Нойок поделился мнением о форме защитника .

«Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции», – сказал Нойок.

Контракт Хачериди с брестским «Динамо» стал действовать с 1 января.

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