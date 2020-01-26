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Александр Нойок: «Хачериди долго не играл, потому ему тяжело»
26.01.2020 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский полузащитник брестского
«Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции», – сказал Нойок.
Контракт Хачериди с брестским «Динамо» стал действовать с 1 января.
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Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о форме защитника Евгения Хачериди.
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