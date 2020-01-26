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Александр Нойок: «Хачериди долго не играл, потому ему тяжело»

26.01.2020 10:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о форме защитника Евгения Хачериди

«Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем. Работаем, чтобы набрать кондиции», – сказал Нойок. 

Контракт Хачериди с брестским «Динамо» стал действовать с 1 января. 

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Теги: Брест
 
 
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Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок поделился мнением о форме защитника Евгения Хачериди.
 
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