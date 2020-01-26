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Олег Иванов: «ВЕХЛ? Очередная «кормушка» для отдельных персоналий за счет нищих клубов»
26.01.2020 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор минского
«Определенный восторг вызвала победа
Когда целый ряд клубов наших экстралиг выживают на «воде и хлебе»,
Некогда гениальное и своевременное решение – создание такой лиги, сейчас видится бессмысленным и даже вредным. Очередная «кормушка» для отдельных персоналий за счёт нищих клубов...», – написал Иванов в своем
Напомним, что сейчас
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов жестко поделился мнением о создании Кубка ВЕХЛ.
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