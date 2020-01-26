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Саутгейт может возглавить «МЮ» после Евро-2020

26.01.2020 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководители «Манчестер Юнайтед» рассмотрят увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера, если результаты команды в этом сезоне не улучшатся, особенно в домашних матчах.

По информации Daily Mail, основной кандидат на замену норвежцу – главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Назначение может произойти после Евро-2020.

49-летний англичанин подходит под курс «МЮ» на внедрение в команду молодых футболистов. Работа Саутгейта впечатлила вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.

Саутгейт возглавляет англичан с 2016 года. До этого он работал с молодежной сборной и «Мидлсбро».

На ЧМ-2018 Англия заняла четвертое место, а в Лиге наций-2018/19 – третье.

Еще один фаворит на пост тренера «МЮ» – Маурисио Почеттино, покинувший «Тоттенхэм».

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Руководители «Манчестер Юнайтед» рассмотрят увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера, если результаты команды в этом сезоне не улучшатся,...
 
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