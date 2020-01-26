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Саутгейт может возглавить «МЮ» после Евро-2020
26.01.2020 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководители
По информации Daily Mail, основной кандидат на замену норвежцу – главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Назначение может произойти после Евро-2020.
49-летний англичанин подходит под курс «МЮ» на внедрение в команду молодых футболистов. Работа Саутгейта впечатлила вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда.
Саутгейт возглавляет англичан с 2016 года. До этого он работал с молодежной сборной и «Мидлсбро».
На ЧМ-2018 Англия заняла четвертое место, а в Лиге наций-2018/19 – третье.
Еще один фаворит на пост тренера «МЮ» – Маурисио Почеттино, покинувший «Тоттенхэм».
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