ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист Айдын Кожахмет: «Завтра Алыкулов подпишет контракт с «Кайратом»

26.01.2020 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 19-летний футболист «Немана» Гулжигит Алыкулов в понедельник подпишет контракт с «Кайратом».

«Завтра «Кайрат» должен объявить о подписании Абата Аимбетова и 19-летнего кыргыза Гулжигита Алыкулова.

Что касается «кыргызского Месси» из белорусского «Немана», то с его подписанием особых сложностей не возникло. Это подписание больше на перспективу, но и в этом году тренеры на него всерьез рассчитывают», – написал Кожахмет в своем Telegram-канале.

Отметим, что Алыкулов в сезоне-2019 провел за гродненский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана форвард отличился дважды в шести играх.

Главным тренером «Кайрата» является белорусский специалист Алексей Шпилевский.

Гулжигит Алыкулов: «Хочу развиваться как игрок. В Казахстане тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу»

Чемпионат Беларуси: трансферы

Чемпионат Беларуси: новости

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 19-летний футболист «Немана» Гулжигит Алыкулов в понедельник подпишет контракт с «Кайратом».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Даниил Чалов: «Федя говорит, что Шкурин неплохой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика