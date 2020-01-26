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Журналист Айдын Кожахмет: «Завтра Алыкулов подпишет контракт с «Кайратом»
26.01.2020 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 19-летний футболист
«Завтра «Кайрат» должен объявить о подписании Абата Аимбетова и 19-летнего кыргыза
Что касается «кыргызского Месси» из белорусского «Немана», то с его подписанием особых сложностей не возникло. Это подписание больше на перспективу, но и в этом году тренеры на него всерьез рассчитывают», – написал Кожахмет в своем
Отметим, что Алыкулов в сезоне-2019 провел за гродненский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана форвард отличился дважды в шести играх.
Главным тренером
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Казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 19-летний футболист «Немана» Гулжигит Алыкулов в понедельник подпишет контракт с «Кайратом».
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