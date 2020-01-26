Журналист Айдын Кожахмет: «Завтра Алыкулов подпишет контракт с «Кайратом»

Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что 19-летний футболист Гулжигит Алыкулов в понедельник подпишет контракт с .

«Завтра «Кайрат» должен объявить о подписании Абата Аимбетова и 19-летнего кыргыза .

Что касается «кыргызского Месси» из белорусского «Немана», то с его подписанием особых сложностей не возникло. Это подписание больше на перспективу, но и в этом году тренеры на него всерьез рассчитывают», – написал Кожахмет в своем Telegram-канале .

Отметим, что Алыкулов в сезоне-2019 провел за гродненский «Неман» 23 матча и забил четыре гола. За сборную Кыргызстана форвард отличился дважды в шести играх.

Главным тренером является белорусский специалист Алексей Шпилевский.

Гулжигит Алыкулов: «Хочу развиваться как игрок. В Казахстане тоже можно расти, но я хочу в более сильную лигу»

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