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Даниил Чалов: «Федя говорит, что Шкурин неплохой»

26.01.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Витебска» Даниил Чалов рассказал, как его брат, Федор, относится к Илье Шкурину

- Илья Шкурин... Боится его Федя или нет?

– Нет. Я говорю: «Федя, как там Шкурин»? Он говорит: «Неплохой». Сразу сказал, что неплохой.

- Выиграет в этом году БАТЭ чемпионство, или «Витебск» помешает

– Мы должны биться, я думаю. Было бы неплохо помешать, если честно. Чтобы там ЦСКА со Шкурой вместе с братом и мы помешали б БАТЭ. Будет тогда нормальный расклад, – сказал Чалов в эфире YouTube-канала «ЧестнОК».

Шкурин показал себя в первом матче за ЦСКА – сделал ассист уже на 16-й минуте

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник «Витебска» Даниил Чалов рассказал, как его брат, Федор, относится к Илье Шкурину.
 
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