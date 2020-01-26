|
Даниил Чалов: «Федя говорит, что Шкурин неплохой»
26.01.2020 12:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
- Илья Шкурин... Боится его Федя или нет?
– Нет. Я говорю: «Федя, как там Шкурин»? Он говорит: «Неплохой». Сразу сказал, что неплохой.
- Выиграет в этом году
– Мы должны биться, я думаю. Было бы неплохо помешать, если честно. Чтобы там ЦСКА со Шкурой вместе с братом и мы помешали б БАТЭ. Будет тогда нормальный расклад, – сказал Чалов в эфире YouTube-канала «
Шкурин показал себя в первом матче за ЦСКА – сделал ассист уже на 16-й минуте
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)