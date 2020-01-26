Даниил Чалов: «Федя говорит, что Шкурин неплохой»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Даниил Чалов рассказал, как его брат, Федор, относится к .

- Илья Шкурин... Боится его Федя или нет?

– Нет. Я говорю: «Федя, как там Шкурин»? Он говорит: «Неплохой». Сразу сказал, что неплохой.

- Выиграет в этом году чемпионство, или «Витебск» помешает

– Мы должны биться, я думаю. Было бы неплохо помешать, если честно. Чтобы там ЦСКА со Шкурой вместе с братом и мы помешали б БАТЭ. Будет тогда нормальный расклад, – сказал Чалов в эфире YouTube-канала « ЧестнОК ».