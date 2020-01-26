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Директор генерального спонсора «Городеи» Криштапович был снят с авиарейса «Минск — Мюнхен» («Прессбол»)
26.01.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
24 января в Гродно совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Минск — Мюнхен.
Борт компании «Белавиа» развернули над Польшей, после он вернулся в белорусское воздушное пространство. Случившееся сначала объяснили техническими неполадками, однако затем прибывшие пограничники сняли с рейса шесть человек. С ручной кладью и багажом. После этого самолет вновь взял первоначальный курс и доставил пассажиров к месту назначения с задержкой в несколько часов, передает
Среди граждан, которые были сняты с рейса на Мюнхен, находится Михаил Криштапович. Это директор ООО «Городейский сахарный комбинат» — генерального спонсора футбольного клуба «Городея»,
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Директор генерального спонсора «Городеи» Криштапович был снят с авиарейса «Минск — Мюнхен» («Прессбол»)
24 января в Гродно совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Минск — Мюнхен.
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