Директор генерального спонсора «Городеи» Криштапович был снят с авиарейса «Минск — Мюнхен» («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

24 января в Гродно совершил экстренную посадку самолет, следовавший по маршруту Минск — Мюнхен.

Борт компании «Белавиа» развернули над Польшей, после он вернулся в белорусское воздушное пространство. Случившееся сначала объяснили техническими неполадками, однако затем прибывшие пограничники сняли с рейса шесть человек. С ручной кладью и багажом. После этого самолет вновь взял первоначальный курс и доставил пассажиров к месту назначения с задержкой в несколько часов, передает TUT.BY,

Среди граждан, которые были сняты с рейса на Мюнхен, находится Михаил Криштапович. Это директор ООО «Городейский сахарный комбинат» — генерального спонсора футбольного клуба «Городея», информирует «Прессбол».