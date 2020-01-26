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Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Ювентус» в гостях у «Наполи», «Интер» поделил очки с «Кальяри»

26.01.2020 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – «Милан».

В воскресенье «Интер» примет «Кальяри», в римском дерби сойдутся «Рома» и «Лацио».

Закроется тур матчем «Наполи» – «Ювентус».

Чемпионат Италии

20-й тур

Брешия – Милан 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
24 января, 22.45, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 71 Ребич.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Дессена (Ндой, 70), Ромуло, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 78).
МиланДоннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео, Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Крунич, 77), Рафаэл Леау (Ребич, 58), Ибрагимович.
Предупреждения:
Кьер (2), Сабелли (21), Тео (36), Конти (44), Беннасер (62), Скрабб (89).

 

СПАЛ – Болонья 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
25 января, 17.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23, пенальти Петанья, 1:1 – 24, автогол Викари, 1:2 – 59 Барроу, 1:3 – 63 Поли.
СПАЛБериша, Чонек (Бонифаци, 46), Викари, Игор Жулио, Эспето, Дабо, Миссироли, Валоти (Палоски, 73), Реца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 80).
БолоньяСкорупски, Томиясу, Пас, Ларангейра, Мбайе, Поли (Сванберг, 81), Схаутен, Сориано, Орсолини (Ольсен, 70), Сантандер (Барроу, 58), Паласио.
Предупреждения:
Чонек (11), Валоти (14), Пас (22), Бериша (27), Петанья (35), Орсолини (68), Томиясу (89).

 

Фиорентина – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
25 января, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Эссерик, 65), Венути (Оливера, 82), Кьеза, Кутроне (Влахович, 59).
ДженоаПерин, Бираски, Ромеро, Кришито, Гильоне, Бехрами (Ягелло, 90), Шене, Стураро, Баррека, Пандев (Санабрия, 62), Фавилли (Пинамонти, 70).
Предупреждения:
Пеццелья (13), Шене (31), Миленкович (38), Фавилли (39), Венути (75), Стураро (90), Касерес (90).

 

Торино – Аталанта 0:7 (0:3, 0:4)
Дата проведения
25 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Иличич, 0:2 – 29 Госенс, 0:3 – 45, пенальти Сапата, 0:4 – 53 Иличич, 0:5 – 54 Иличич, 0:6 – 86, пенальти Муриэль, 0:7 – 88 Муриэль.
ТориноСиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти.
АталантаГоллини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, Сапата.
Предупреждения:
де Рон (38), Иццо (44), Хатебур (89), Сиригу (89).
Удаления:
Иццо (76), Лукич (89).

 

Интер – Кальяри 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
26 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Мартинес, 1:1 – 78 Наингголан.
ИнтерХанданович, Бираги (Димарко, 85), Бастони, Шкриньяр (Годин, 17), Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, де Врей, Мартинес, Лукаку.
КальяриКраньо, Клаван, Валюкевич, Пеллегрини (Маттьелло, 76), Фараго, Наингголан (Чигарини, 86), Олива (Кастро, 74), Ионицэ, Жоао Педро, Нандес, Симеоне.
Предупреждения:
Лукаку (45), Барелла (61), де Врей (83), Мартинес (90).
Удаления:
Мартинес (90), Берни (90).

 

Парма – Удинезе 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 января, 17.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Гальоло, 2:0 – 34 Кулусевски.
ПармаСепе, Якопони, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло (Лорини, 62), Скоццарелла (Грасси, 87), Эрнани, Кулусевски, Куцка, Куртич (Дермаку, 73), Корнелиус.
УдинезеМуссо, Родриго Бекао (Яяло, 56), Нюйтинк, Ларсен, Трост-Эконг (Де Майо, 80), Мандрагора, Сема, де Пауль, Фофана (Несторовски, 74), Лазанья, Окака Чука.
Предупреждения:
Трост-Эконг (30), Мандрагора (45), Родриго Бекао (49), Эрнани (59), Лорини (68).

 

Сампдория – Сассуоло 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
СампдорияАудеро, Тонелли (Реджини, 72), Ауджелло, Колли, Берешиньски (Роналду Виейра, 72), Экдаль, Торсбю, Линетти, Рамирес (Капрари, 60), Габбьядини, Куальярелла.
СассуолоКонсильи, Романья, Толян, Кирьякопулос, Пелузо, Обианг, Бога, Локателли, Траоре (Рожерио, 29), Берарди (Джуричич, 90), Капуто (Мюльдюр, 85).
Предупреждения:
Экдаль (28), Колли (49), Берешиньски (68), Габбьядини (79), Рожерио (90).
Удаление:
Пелузо (25).

 

Верона – Лечче 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
26 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Давидович, 2:0 – 34 Пессина, 3:0 – 87, пенальти Паццини.
ВеронаСильвестри, Давидович, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Амрабат (Агеманг-Баду, 88), Велозу, Верре (Борини, 49), Лазович, Пессина, Ди Кармине (Паццини, 73).
ЛеччеГабриэл (Вигорито, 28), Лучони (Маер, 43), Донати, Россеттини, Делль`Орко, Тахцидис, Дейола, Манкозу, Рисполи, Эль-Бабакар (Меккарьелло, 69), Лападула.
Предупреждения:
Тахцидис (15), Фараони (30), Делль`Орко (58), Амрабат (65).
Удаление:
Делль`Орко (67).

 

Рома – Лацио 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
26 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
РомаЛопес, Сантон, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини, Кристанте, Ундер, Клюйверт, Джеко.
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.

 

Наполи – Ювентус
Дата проведения
26 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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