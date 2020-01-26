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Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Ювентус» в гостях у «Наполи», «Интер» поделил очки с «Кальяри»
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Источник материала:
Tribuna.com
21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – «Милан».
В воскресенье «Интер» примет «Кальяри», в римском дерби сойдутся «Рома» и «Лацио».
Закроется тур матчем «Наполи» – «Ювентус».
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
-
24 января, 22.45, «Марио Ригамонти»
- Гол:
-
0:1 –
71 Ребич.
Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли (Скрабб, 88), Тонали, Дессена (Ндой, 70), Ромуло, Торрегросса, Айе (Доннарумма, 78).
Милан –
Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео, Кастильехо, Кессиэ, Беннасер, Чалханоглу (Крунич, 77), Рафаэл Леау (Ребич, 58), Ибрагимович.
- Предупреждения:
-
Кьер
(2), Сабелли
(21), Тео
(36), Конти
(44), Беннасер
(62), Скрабб
(89).
- Дата проведения
-
25 января, 17.00, «Паоло Мацца»
- Голы:
-
1:0 –
23, пенальти Петанья,
1:1 –
24, автогол Викари,
1:2 –
59 Барроу,
1:3 –
63 Поли.
СПАЛ –
Бериша, Чонек (Бонифаци, 46), Викари, Игор Жулио, Эспето, Дабо, Миссироли, Валоти (Палоски, 73), Реца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 80).
Болонья –
Скорупски, Томиясу, Пас, Ларангейра, Мбайе, Поли (Сванберг, 81), Схаутен, Сориано, Орсолини (Ольсен, 70), Сантандер (Барроу, 58), Паласио.
- Предупреждения:
-
Чонек
(11), Валоти
(14), Пас
(22), Бериша
(27), Петанья
(35), Орсолини
(68), Томиясу
(89).
- Дата проведения
-
25 января, 20.00, «Артемио Франки»
Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Лирола, Бенасси, Пульгар, Кастровилли (Эссерик, 65), Венути (Оливера, 82), Кьеза, Кутроне (Влахович, 59).
Дженоа –
Перин, Бираски, Ромеро, Кришито, Гильоне, Бехрами (Ягелло, 90), Шене, Стураро, Баррека, Пандев (Санабрия, 62), Фавилли (Пинамонти, 70).
- Предупреждения:
-
Пеццелья
(13), Шене
(31), Миленкович
(38), Фавилли
(39), Венути
(75), Стураро
(90), Касерес
(90).
- Дата проведения
-
25 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
0:1 –
17 Иличич,
0:2 –
29 Госенс,
0:3 –
45, пенальти Сапата,
0:4 –
53 Иличич,
0:5 –
54 Иличич,
0:6 –
86, пенальти Муриэль,
0:7 –
88 Муриэль.
Торино –
Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Лаксальт (Миллико, 65), Беренгер (Войнович, 78), Лукич, Верди (Эдера, 79), Мейте, Джиджи, Белотти.
Аталанта –
Голлини, Госенс (Муриэль, 82), Гимшити, Паломино, Хатебур, Иличич (Малиновский, 71), Фройлер, Гомес, де Рон (Пашалич, 57), Толои, Сапата.
- Предупреждения:
-
де Рон
(38), Иццо
(44), Хатебур
(89), Сиригу
(89).
- Удаления:
-
Иццо
(76), Лукич
(89).
- Дата проведения
-
26 января, 14.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
1:0 –
29 Мартинес,
1:1 –
78 Наингголан.
Интер –
Ханданович, Бираги (Димарко, 85), Бастони, Шкриньяр (Годин, 17), Янг, Сенси (Санчес, 82), Валеро, Барелла, де Врей, Мартинес, Лукаку.
Кальяри –
Краньо, Клаван, Валюкевич, Пеллегрини (Маттьелло, 76), Фараго, Наингголан (Чигарини, 86), Олива (Кастро, 74), Ионицэ, Жоао Педро, Нандес, Симеоне.
- Предупреждения:
-
Лукаку
(45), Барелла
(61), де Врей
(83), Мартинес
(90).
- Удаления:
-
Мартинес
(90), Берни
(90).
- Дата проведения
-
26 января, 17.00, «Эннио Тардини»
- Голы:
-
1:0 –
19 Гальоло,
2:0 –
34 Кулусевски.
Парма –
Сепе, Якопони, Дармиан, Бруну Алвеш, Гальоло (Лорини, 62), Скоццарелла (Грасси, 87), Эрнани, Кулусевски, Куцка, Куртич (Дермаку, 73), Корнелиус.
Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао (Яяло, 56), Нюйтинк, Ларсен, Трост-Эконг (Де Майо, 80), Мандрагора, Сема, де Пауль, Фофана (Несторовски, 74), Лазанья, Окака Чука.
- Предупреждения:
-
Трост-Эконг
(30), Мандрагора
(45), Родриго Бекао
(49), Эрнани
(59), Лорини
(68).
- Дата проведения
-
26 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
Сампдория –
Аудеро, Тонелли (Реджини, 72), Ауджелло, Колли, Берешиньски (Роналду Виейра, 72), Экдаль, Торсбю, Линетти, Рамирес (Капрари, 60), Габбьядини, Куальярелла.
Сассуоло –
Консильи, Романья, Толян, Кирьякопулос, Пелузо, Обианг, Бога, Локателли, Траоре (Рожерио, 29), Берарди (Джуричич, 90), Капуто (Мюльдюр, 85).
- Предупреждения:
-
Экдаль
(28), Колли
(49), Берешиньски
(68), Габбьядини
(79), Рожерио
(90).
- Удаление:
-
Пелузо
(25).
- Дата проведения
-
26 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
-
1:0 –
19 Давидович,
2:0 –
34 Пессина,
3:0 –
87, пенальти Паццини.
Верона –
Сильвестри, Давидович, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Амрабат (Агеманг-Баду, 88), Велозу, Верре (Борини, 49), Лазович, Пессина, Ди Кармине (Паццини, 73).
Лечче –
Габриэл (Вигорито, 28), Лучони (Маер, 43), Донати, Россеттини, Делль`Орко, Тахцидис, Дейола, Манкозу, Рисполи, Эль-Бабакар (Меккарьелло, 69), Лападула.
- Предупреждения:
-
Тахцидис
(15), Фараони
(30), Делль`Орко
(58), Амрабат
(65).
- Удаление:
-
Делль`Орко
(67).
- Дата проведения
-
26 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
Рома –
Лопес, Сантон, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини, Кристанте, Ундер, Клюйверт, Джеко.
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Раду, Ачерби, Лаццари, Лейва, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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21-й тур Серии А открывается матчем «Брешия» – «Милан».
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