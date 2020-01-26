Стась забил первый гол в 52-м матче сезона. В меньшинстве

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».

Во втором периоде форвард забросил шайбу при игре в меньшинстве.

Этот гол стал для Стася первым в текущем сезоне. До этого он не забивал 51 матч.

С учетом прошлого регулярного чемпионата Стась забил впервые с 26 января 2019 года. Но он также забивал в прошедшем плей-офф – 18 марта 2019 года.