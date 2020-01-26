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Стась забил первый гол в 52-м матче сезона. В меньшинстве

26.01.2020 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».

Во втором периоде форвард забросил шайбу при игре в меньшинстве.

Этот гол стал для Стася первым в текущем сезоне. До этого он не забивал 51 матч.

С учетом прошлого регулярного чемпионата Стась забил впервые с 26 января 2019 года. Но он также забивал в прошедшем плей-офф – 18 марта 2019 года.

 
 
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Белорусский нападающий «Авангарда» Андрей Стась отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Магнитки».
 
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