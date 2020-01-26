Переход Степанова в «Ягеллонию» не состоится

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, 23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1).

Однако, по информации .com, переход футболиста в этот клуб не состоится.

В минувшем году футболист провел в составе «Дняпра» 27 матчей, в которых забил один гол.