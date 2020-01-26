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Переход Степанова в «Ягеллонию» не состоится
26.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, 23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра»
Однако, по информации
В минувшем году футболист провел в составе «Дняпра» 27 матчей, в которых забил один гол.
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Как сообщалось ранее, 23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1).
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