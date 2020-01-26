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Переход Степанова в «Ягеллонию» не состоится

26.01.2020 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, 23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1).

Однако, по информации Tribuna.com, переход футболиста в этот клуб не состоится.

В минувшем году футболист провел в составе «Дняпра» 27 матчей, в которых забил один гол.

 
 
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Как сообщалось ранее, 23-летний белорусский экс-защитник «Дняпра» Никита Степанов согласовал контракт с польской «Ягеллонией» (Д1).
 
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