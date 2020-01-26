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Ирина Кривко: «От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ»
26.01.2020 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка
«Мало, наверное, таких спортсменов, которые до ЧМ отбежали всю программу. Сказать, что я устала, – это ничего не сказать. От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ», – написала Кривко в своем
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко после масс-старта на этапе Кубка мира, где она заняла 19-е место, прокомментировала итог гонки.
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