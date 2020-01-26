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Ирина Кривко: «От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ»

26.01.2020 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко после масс-старта на этапе Кубка мира, где она заняла 19-е место, прокомментировала итог гонки.

«Мало, наверное, таких спортсменов, которые до ЧМ отбежали всю программу. Сказать, что я устала, – это ничего не сказать. От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ», – написала Кривко в своем инстаграме.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко после масс-старта на этапе Кубка мира, где она заняла 19-е место, прокомментировала итог гонки.
 
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