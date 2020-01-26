Ирина Кривко: «От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская биатлонистка после масс-старта на этапе Кубка мира, где она заняла 19-е место, прокомментировала итог гонки.

«Мало, наверное, таких спортсменов, которые до ЧМ отбежали всю программу. Сказать, что я устала, – это ничего не сказать. От усталости и бессилия мне просто хочется плакать. Надеюсь соберусь к ЧМ», – написала Кривко в своем инстаграме .