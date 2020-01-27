ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Australian Open. Медведев играет с Вавринкой, Рублев встретится со Зверевым, Надаль – с Кириосом, Тим вышел в 1/4 финала

27.01.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В понедельник на Australian Open Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым.

Рафаэль Надаль сыграет с Ником Кириосом.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Стэн Вавринка (Швейцария)  Даниил Медведев (Россия)
6:2|2:6|2:1
Дата проведения
27 января, 07.15
Онлайн матча

Андрей Рублев (Россия)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
27 января, 10.30
Онлайн матча

Доминик Тим (Австрия)  Гаэль Монфис (Франция)
6:2|6:4|6:4
Дата проведения
27 января, 05.12
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания)  Ник Кириос (Австралия)
Дата проведения
27 января, 11.00
Онлайн матча

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник на Australian Open Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика