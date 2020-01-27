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Australian Open. Медведев играет с Вавринкой, Рублев встретится со Зверевым, Надаль – с Кириосом, Тим вышел в 1/4 финала
27.01.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В понедельник на Australian Open Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым.
Рафаэль Надаль сыграет с Ником Кириосом.
Сетка турнира
Australian Open
Мельбурн, Австралия
20 января – 2 февраля 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/8 финала
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Australian Open. Медведев играет с Вавринкой, Рублев встретится со Зверевым, Надаль – с Кириосом, Тим вышел в 1/4 финала
В понедельник на Australian Open Даниил Медведев играет со Стэном Вавринкой, Андрей Рублев поборется с Александром Зверевым.
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