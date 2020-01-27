Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал об отношении Александра Зайцева к футбольному клубу «Рух».

— С учетом поддержки Зайцевым «Руха» насколько кровавыми будут сражения в двух клубов?

— Знаете ли вы, что Александр Николаевич болеет за мадридский «Реал»? А я люблю «Барселону», к слову… Но это же не говорит о том, что человек владеет . Александр Николаевич — руководитель брестского «Динамо». Приходил к нам на собрание. Объявил задачи — выигрывать все. А что происходит в «Рухе», не знаю.

Матчи с «Рухом» мы не считаем дерби. Возможно, наши матчи будут принципиальными, но лично я рад тому, что в Бресте сейчас две команды высшей лиги. На брестском стадионе установили освещение, а значит, дети могут дольше заниматься. Все это свидетельствует о том, что брестский футбол развивается, – сказал Ковальчук.

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»