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Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»
27.01.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал об отношении Александра Зайцева к футбольному клубу «Рух».
— С учетом поддержки
— Знаете ли вы, что Александр Николаевич болеет за мадридский «Реал»? А я люблю «Барселону», к слову… Но это же не говорит о том, что человек владеет
Матчи с «Рухом» мы не считаем дерби. Возможно, наши матчи будут принципиальными, но лично я рад тому, что в Бресте сейчас две команды высшей лиги. На брестском стадионе
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Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал об отношении Александра Зайцева к футбольному клубу «Рух».
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