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Сергей Ковальчук: «Зайцев и «Рух»? Знаете ли вы, что он болеет за «Реал»? Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом»

27.01.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал об отношении Александра Зайцева к футбольному клубу «Рух».

— С учетом поддержки Зайцевым «Руха» насколько кровавыми будут сражения в Бресте двух клубов? 

— Знаете ли вы, что Александр Николаевич болеет за мадридский «Реал»? А я люблю «Барселону», к слову… Но это же не говорит о том, что человек владеет «Реалом». Александр Николаевич — руководитель брестского «Динамо». Приходил к нам на собрание. Объявил задачи — выигрывать все. А что происходит в «Рухе», не знаю.

Матчи с «Рухом» мы не считаем дерби. Возможно, наши матчи будут принципиальными, но лично я рад тому, что в Бресте сейчас две команды высшей лиги. На брестском стадионе «Юность» установили освещение, а значит, дети могут дольше заниматься. Все это свидетельствует о том, что брестский футбол развивается, – сказал Ковальчук.

Александр Зайцев: «Между «Рухом» и брестским «Динамо» я уже выбрал – «Рух»

Зайцев владеет брестским «Динамо», но любит «Рух» и свободно ходит в его раздевалку. У АБФФ – никаких подозрений

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук рассказал об отношении Александра Зайцева к футбольному клубу «Рух».
 
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