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Петр Качуро: «Три года Лисице? И тут он выкрутился»

27.01.2020 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро, в 2017 году руководивший «Лидой», поделился мнением о своих экс-подопечных, которые получили дисквалификации и штрафы по делу о договорных матчах. 

- Наличие каких футболистов «Лиды» в списке обвиняемых вас удивило?

– Зыль, Левицкий, Бомбель, Огар (еще в списке фигурировали Лисица, Цветинский, Шидловский, Корсак, Гнедько – Tribuna.com). Они, скорее всего, поступали нечестно под влиянием парня, с которым я разговаривал.

– А что скажете насчет списка тех, кто получил дисквалификации и штрафы?

– Три года Лисице? И тут он выкрутился. Левицкий, Бомбель – насчет второго я очень удивлен. Когда работал в Гродно, помню его как молодого перспективного нападающего, с хорошим футбольным чутьем. Помогал ему. Так что удивлен, – сказал Качуро.

«В «Лиде» был игрок, в нечестности которого я был уверен. Но в списках обвиняемых его нет». Качуро – о новых договорняках

Лисица о финансовых проблемах в «Лиде»: «Получается, что задачи ставятся, а потом в один прекрасный момент оказывается, что условий нет»

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро, в 2017 году руководивший «Лидой», поделился мнением о своих экс-подопечных, которые получили дисквалификации и штрафы по делу о...
 
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