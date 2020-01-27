Петр Качуро: «Три года Лисице? И тут он выкрутился»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Петр Качуро , в 2017 году руководивший «Лидой», поделился мнением о своих экс-подопечных, которые получили дисквалификации и штрафы по делу о договорных матчах.

- Наличие каких футболистов «Лиды» в списке обвиняемых вас удивило?

– Зыль, Левицкий, Бомбель, Огар (еще в списке фигурировали Лисица, Цветинский, Шидловский, Корсак, Гнедько – .com). Они, скорее всего, поступали нечестно под влиянием парня, с которым я разговаривал.

– А что скажете насчет списка тех, кто получил дисквалификации и штрафы?

– Три года Лисице? И тут он выкрутился. Левицкий, Бомбель – насчет второго я очень удивлен. Когда работал в Гродно, помню его как молодого перспективного нападающего, с хорошим футбольным чутьем. Помогал ему. Так что удивлен, – сказал Качуро.

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