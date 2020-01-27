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Петр Качуро: «Три года Лисице? И тут он выкрутился»
27.01.2020 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
- Наличие каких футболистов «Лиды» в списке обвиняемых вас удивило?
– Зыль, Левицкий, Бомбель, Огар (еще в списке фигурировали Лисица, Цветинский, Шидловский, Корсак, Гнедько –
– А что скажете насчет списка тех, кто получил дисквалификации и штрафы?
– Три года Лисице? И тут он выкрутился. Левицкий, Бомбель – насчет второго я очень удивлен. Когда работал в Гродно, помню его как молодого перспективного нападающего, с хорошим футбольным чутьем. Помогал ему. Так что удивлен, – сказал Качуро.
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