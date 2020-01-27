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Кириос вышел на матч Australian Open в майке Кобе
27.01.2020 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.
41-летний Брайант и его дочь Джиджи сегодня в Лос-Анджелесе
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26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.
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