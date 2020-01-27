ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кириос вышел на матч Australian Open в майке Кобе

27.01.2020 16:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.

41-летний Брайант и его дочь Джиджи сегодня в Лос-Анджелесе погибли в авиакатастрофе.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Australian Open 2020 (@sportsru_tennis)

Все, что известно о гибели Кобе Брайанта

Кобе – наша виртуальная реальность. Никто не давал прочувствовать спорт вот так

Кобе Брайант после завершения карьеры: «Оскар», детские книги и воспитание четырех дочек

Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь. Он называл ее Мамбасита и верил, что девочка станет звездой баскетбола

Вертолет Кобе был такой же частью фольклора НБА, как бросок с отклонением и мемы про пас

Спортивный мир скорбит по Кобе: Неймар посвятил ему гол, а «Сперс» и «Рэпторс» не атаковали по 24 секунды

24 лучших текста о Кобе Брайанте. И еще 8

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-я ракетка мира Ник Кириос на матч 1/8 финала Australian Open вышел в джерси «Лос-Анджелес Лейкерс» с номером Кобе Брайанта – 8.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Агент Осипов: «Алыкуловым интересовался «Зенит», бельгийский «Мехелен» и минское «Динамо». Другие белорусские клубы, на удивление, не интересовались»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика