Оргкомитет Олимпиады-2022 отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса.

Церемония должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в

«Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

По данным на понедельник, от коронавируса умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек – больны.