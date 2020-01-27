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Оргкомитет Олимпиады-2022 отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса
27.01.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса.
Церемония должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в
«Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких мегамероприятий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.
По данным на понедельник, от коронавируса умер уже 81 человек, почти 3 тысячи человек – больны.
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Оргкомитет Олимпиады-2022 отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса
Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса.
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