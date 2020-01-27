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Агент Алыкулова: «Переход в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана»

27.01.2020 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Гулжигита Алыкулова Владимир Осипов считает, что футболист способен заиграть в Европе.

– И все-таки почему вместо Европы Алыкулов решили продолжить карьеру в «Кайрате»?

– Для меня переход в «Кайрат» сопоставим с трансфером в БАТЭ. Уровень чемпионатов Казахстана и Беларуси примерно одинаков, перед обоими клубами стоят схожие задачи: победа в чемпионате, Кубке и попадание в группу Лиги Европы. Кстати, Алыкулов говорил, что он может стать первым кыргызом, который сыграет в еврокубках. Для Гулжигита это очень важный момент, который тоже повлиял на его решение. В общем, переход в «Кайрат» – это шаг вперед. Плюс Алматы находится недалеко от границы с Кыргызстаном. До дома Гулжигиту ехать всего четыре часа на машине или лететь на самолете 40 минут.

– Наверняка свою роль при переходе сыграла и финансовая составляющая…

– Разумеется, в «Кайрате» Алыкулов будет зарабатывать больше, но в этом переходе деньги не играли главную роль. В ту же Чехию Гулжигит был готов ехать на гораздо меньшие условия. Поверьте, если бы он хотел заработать, мы бы отрывались в Китай.

Переход Алыкулова в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана. Недавно двое игроков «Кайрата» отправились в ту же Бельгию, а еще двое в РПЛ. Это говорит о том, что за чемпионатом Казахстана следят. Если Гулжигит будет играть в «Кайрате» и подтянет умение завершать атаки, то обязательно уедет в Европу. Еще раз, переход в «Кайрат» – не приговор. Тем более в этом клубе все условия для развития игроков, – рассказал Осипов.

«Им интересовались «Зенит», «Мехелен» и минское «Динамо». Из чемпионата Беларуси за хорошие деньги ушел футболист (жаль, не белорус)

 
 
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Агент Гулжигита Алыкулова Владимир Осипов считает, что футболист способен заиграть в Европе.
 
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