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Агент Алыкулова: «Переход в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана»
27.01.2020 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Гулжигита Алыкулова Владимир Осипов считает, что футболист способен заиграть в Европе.
– И все-таки почему вместо Европы Алыкулов решили продолжить карьеру в
– Для меня переход в «Кайрат» сопоставим с трансфером в
– Наверняка свою роль при переходе сыграла и финансовая составляющая…
– Разумеется, в «Кайрате» Алыкулов будет зарабатывать больше, но в этом переходе деньги не играли главную роль. В ту же Чехию Гулжигит был готов ехать на гораздо меньшие условия. Поверьте, если бы он хотел заработать, мы бы отрывались в Китай.
Переход Алыкулова в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана. Недавно двое игроков «Кайрата» отправились в ту же Бельгию, а еще двое в РПЛ. Это говорит о том, что за чемпионатом Казахстана следят. Если Гулжигит будет играть в «Кайрате» и подтянет умение завершать атаки, то обязательно уедет в Европу. Еще раз, переход в «Кайрат» – не приговор. Тем более в этом клубе все условия для развития игроков, – рассказал Осипов.
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Агент Алыкулова: «Переход в «Кайрат» – не приговор его европейской карьере. Посмотрите, куда уезжают люди из чемпионата Казахстана»
Агент Гулжигита Алыкулова Владимир Осипов считает, что футболист способен заиграть в Европе.
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