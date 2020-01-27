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Australian Open. 1/4 финала. Федерер сыграет с Сандгреном, Джокович – с Раоничем

27.01.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во вторник на Australian Open Роджер Федерер сыграет с Теннисом Сандгреном, Новак Джокович – с Милошем Раоничем.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

20 января – 2 февраля 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд –  49 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/8 финала

Теннис Сандгрен (США)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
28 января, 06.30
Онлайн матча

Милош Раонич (Канада)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
28 января, 11.00
Онлайн матча

Рафаэль Надаль (Испания)  Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
29 января, 03.00
Онлайн матча

Стэн Вавринка (Швейцария)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
29 января, 03.00
Онлайн матча

 
 
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Во вторник на Australian Open Роджер Федерер сыграет с Теннисом Сандгреном, Новак Джокович – с Милошем Раоничем.
 
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