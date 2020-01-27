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Сергей Ковальчук: «Довольны спаррингом. Не отходим от своего плана подготовки, не снижаем нагрузки»

27.01.2020 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат товарищеского матча против киевского «Динамо» (0:3).

«Во-первых, довольны спаррингом. Не отходим от своего плана подготовки, не снижаем нагрузки. Понятно, что киевское «Динамо» сейчас в лучших кондициях находится. В принципе, структуру игры держали и первые минут двадцать, и вторые. Потом уже немножко подуставать начали, многое не получалось. Но мы готовимся на этом сборе к чемпионату. Ребята немного нервничают в плане результата, но ничего страшного. Во-первых, соперники хорошего уровня. Во-вторых, прямо сейчас мы еще не готовы играть с ними на равных», – сказал Ковальчук.

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат товарищеского матча против киевского «Динамо» (0:3).
 
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