ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГУБОПиК: «Нам поступил сигнал от одного из волейболистов, который узнал, что его команду втягивают в договорные игры»

27.01.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси рассказали о белорусском волейболисте, который сообщил о договорном матче.

«И давайте замечать не только плохое, но и хорошее. Если вы помните, в январе прошлого года случились задержания в Могилеве. Но до этого мы следили за ситуацией несколько месяцев. Нам поступил сигнал от одного из волейболистов, который узнал, что его команду втягивают в договорные игры. Он обращался в разные инстанции, ходил к руководству клуба, а его почему-то не слышали. Но надо отдать должное — в поисках правды человек пошел до конца. Наверное, фамилию спортсмена сейчас называть не стоит, однако на суде вы обязательно ее услышите. Это довольно известный волейболист, неоднократный чемпион Беларуси. Его значимость в развитии этого дела обязательно надо указывать и подчеркивать», – рассказали в ГУБОПиК.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси рассказали о белорусском волейболисте, который сообщил о договорном...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» утратит шансы на плей-офф, если потеряет очки в матче со СКА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика