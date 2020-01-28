Юрий Пунтус: «Урезаю зарплаты футболистам по своей инициативе. Костяк команды должен зарабатывать примерно одинаково»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Юрий Пунтус рассказал, что урезает зарплаты футболистам.

– Есть версия, что осенью у не было финансовых проблем, а сейчас сокращаются зарплаты игроков.

– Это не вполне соответствует действительности. Зарплаты я урезаю футболистам по своей инициативе. Мы решили, что теперь они не будут превышать определенной суммы. Чтобы руководить командой и сделать ее по-семейному дружной, нужно поступать справедливо. А это относится и к определению размера доходов игроков.

Правда, здесь очень много но. Следует учитывать не только уровень футболиста, но и возраст, и семейное положение, и другие факторы. Молодежь нужно баловать деньгами постепенно. А костяк команды, который обеспечивает результат, должен зарабатывать примерно одинаково. Видимо, до меня этого и не хватало.

А возможности у нас есть. И платить мы готовы, если это действительно себя оправдывает, – сказал Пунтус.

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