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Юрий Пунтус: «Урезаю зарплаты футболистам по своей инициативе. Костяк команды должен зарабатывать примерно одинаково»

28.01.2020 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал, что урезает зарплаты футболистам.

– Есть версия, что осенью у «Торпедо-БелАЗа» не было финансовых проблем, а сейчас сокращаются зарплаты игроков.

– Это не вполне соответствует действительности. Зарплаты я урезаю футболистам по своей инициативе. Мы решили, что теперь они не будут превышать определенной суммы. Чтобы руководить командой и сделать ее по-семейному дружной, нужно поступать справедливо. А это относится и к определению размера доходов игроков.

Правда, здесь очень много но. Следует учитывать не только уровень футболиста, но и возраст, и семейное положение, и другие факторы. Молодежь нужно баловать деньгами постепенно. А костяк команды, который обеспечивает результат, должен зарабатывать примерно одинаково. Видимо, до меня этого «Торпедо-БелАЗу» и не хватало.

А возможности у нас есть. И платить мы готовы, если это действительно себя оправдывает, – сказал Пунтус.

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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал, что урезает зарплаты футболистам.
 
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