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Юрий Пунтус: «Урезаю зарплаты футболистам по своей инициативе. Костяк команды должен зарабатывать примерно одинаково»
28.01.2020 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Есть версия, что осенью у
– Это не вполне соответствует действительности. Зарплаты я урезаю футболистам по своей инициативе. Мы решили, что теперь они не будут превышать определенной суммы. Чтобы руководить командой и сделать ее по-семейному дружной, нужно поступать справедливо. А это относится и к определению размера доходов игроков.
Правда, здесь очень много но. Следует учитывать не только уровень футболиста, но и возраст, и семейное положение, и другие факторы. Молодежь нужно баловать деньгами постепенно. А костяк команды, который обеспечивает результат, должен зарабатывать примерно одинаково. Видимо, до меня этого
А возможности у нас есть. И платить мы готовы, если это действительно себя оправдывает, – сказал Пунтус.
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Юрий Пунтус: «Урезаю зарплаты футболистам по своей инициативе. Костяк команды должен зарабатывать примерно одинаково»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус рассказал, что урезает зарплаты футболистам.
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