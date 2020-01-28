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Вопрос выступления «Минска» и минского «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 решится 3 февраля на Исполкоме АБФФ («Прессбол»)
28.01.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
3 февраля пройдет заседание Исполкома АБФФ.
Ожидается, что руководители федерации решат вопрос о выступлении «Минска» и минского
Председатель
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Вопрос выступления «Минска» и минского «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 решится 3 февраля на Исполкоме АБФФ («Прессбол»)
3 февраля пройдет заседание Исполкома АБФФ.
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