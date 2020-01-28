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Вопрос выступления «Минска» и минского «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 решится 3 февраля на Исполкоме АБФФ («Прессбол»)

28.01.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

3 февраля пройдет заседание Исполкома АБФФ.

Ожидается, что руководители федерации решат вопрос о выступлении «Минска» и минского «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020.

Председатель АБФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское «Динамо» не найдет к сезону-2020 нового собственника, то «Минск» может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода «Динамо» под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.

Игорь Шлойдо: «И «Минск», и минское «Динамо» в сезоне-2020 будут в высшей лиге»

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Теги: Минск
 
 
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