Вопрос выступления «Минска» и минского «Динамо» в высшей лиге в сезоне-2020 решится 3 февраля на Исполкоме АБФФ («Прессбол»)

Источник материала: Tribuna.com

3 февраля пройдет заседание Исполкома АБФФ.

Ожидается, что руководители федерации решат вопрос о выступлении «Минска» и минского в высшей лиге в сезоне-2020.

Председатель АБФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское не найдет к сезону-2020 нового собственника, то «Минск» может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода «Динамо» под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.

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