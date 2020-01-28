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Никита Вайлупов: «Бровко перед играми себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту»
28.01.2020 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Крайний сборной Беларуси Никита
– Распространено мнение, что ребята должны искрить глазами еще на разминке и громко исполнять гимн перед игрой.
– Не думаю, что это имеет какое-то значение. Петь гимн или нет, пусть каждый решает для себя. Я, например, пою, а, скажем,
– Какая музыка играет в автобусе, когда вы едете на игру?
– Все индивидуально. Кто-то вообще ничего не слушает. Кто-то надевает наушники. Знаю, Ваня себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я – по настроению. Потому что каждая игра уникальна. Люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту. Из англоговорящих «Kiss», «Lordi», «Red Hot Chili Peppers». Да много всего, я меломан, – сказал
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Никита Вайлупов: «Бровко перед играми себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту»
Крайний сборной Беларуси Никита Вайлупов рассказал о том, какую музыку слушает перед матчами.
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