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Никита Вайлупов: «Бровко перед играми себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту»

28.01.2020 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Крайний сборной Беларуси Никита Вайлупов рассказал о том, какую музыку слушает перед матчами.

– Распространено мнение, что ребята должны искрить глазами еще на разминке и громко исполнять гимн перед игрой.

– Не думаю, что это имеет какое-то значение. Петь гимн или нет, пусть каждый решает для себя. Я, например, пою, а, скажем, Бровко – нет. Но все, кто видит Ваню в игре, знают, что более самоотверженного человека не сыскать. В желании играть, лупить и биться он в свои почти сорок лет даст фору многим молодым. Просто снимаю шляпу перед ним. И потом, может, он про себя гимн поет?

– Какая музыка играет в автобусе, когда вы едете на игру?

– Все индивидуально. Кто-то вообще ничего не слушает. Кто-то надевает наушники. Знаю, Ваня себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я – по настроению. Потому что каждая игра уникальна. Люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту. Из англоговорящих «Kiss», «Lordi», «Red Hot Chili Peppers». Да много всего, я меломан, – сказал Вайлупов.

 
 
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