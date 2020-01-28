Никита Вайлупов: «Бровко перед играми себе ставит «Вставай, страна огромная...» Я люблю российскую попсу – Салтыкова, Пенкина, Монеточку, Басту»

Источник материала: Tribuna.com

Крайний сборной Беларуси Никита Вайлупов рассказал о том, какую музыку слушает перед матчами.

– Распространено мнение, что ребята должны искрить глазами еще на разминке и громко исполнять гимн перед игрой.

– Не думаю, что это имеет какое-то значение. Петь гимн или нет, пусть каждый решает для себя. Я, например, пою, а, скажем, Бровко – нет. Но все, кто видит Ваню в игре, знают, что более самоотверженного человека не сыскать. В желании играть, лупить и биться он в свои почти сорок лет даст фору многим молодым. Просто снимаю шляпу перед ним. И потом, может, он про себя гимн поет?

– Какая музыка играет в автобусе, когда вы едете на игру?