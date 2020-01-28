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Минское «Динамо» пропустило 3 шайбы от СКА за стартовые 5 минут первого периода
28.01.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Отметим, что команда
За 44-й секунде встречи отличился заброшенной шайбой Карпов, на второй минуте – Морозов, а на шестой минуте Коскиранта забросил третью шайбу.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со СКА.
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