Минское «Динамо» пропустило 3 шайбы от СКА за стартовые 5 минут первого периода

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское играет на выезде со СКА.

Отметим, что команда пропустила три шайбы за 5 минут первого периода.

За 44-й секунде встречи отличился заброшенной шайбой Карпов, на второй минуте – Морозов, а на шестой минуте Коскиранта забросил третью шайбу.

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