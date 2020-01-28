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Минское «Динамо» пропустило 3 шайбы от СКА за стартовые 5 минут первого периода

28.01.2020 19:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со СКА.

Отметим, что команда Крэйга Вудкрофта пропустила три шайбы за 5 минут первого периода.

За 44-й секунде встречи отличился заброшенной шайбой Карпов, на второй минуте – Морозов, а на шестой минуте Коскиранта забросил третью шайбу.

Онлайн матча на Tribuna.com

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» играет на выезде со СКА.
 
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