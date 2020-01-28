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Исаев об обращении родителей детей из ФШМ в АБФФ: «Нельзя открывать детские школы в долг и под будущие бредовые продажи воспитанников»

28.01.2020 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Агент Валерий Исаев прокомментировал обращение в АБФФ родителей детей из детской академии футбола ФШМ.

«Когда задаю вопросы по поводу целей тем, кто открывает платные академии, школы, а фактически курсы для деток от 5 лет, ответ один – заработать денег. Это ужасно, безответственно и как правило не надолго. В нашей стране, где государство монополист во всем, где доходы большей части населения не стабильны и не велики (мягко говоря), командные и массовые виды спорта должны быть доступны и бесплатны. Уверен и в том, что все школы до совершеннолетия детей должны быть бесплатные, как в СССР (ведь мы пока еще там :). А открытие частных школ должно быть четко регламентировано и под контролем Минспорта, а не АБФФ. Нет гарантированного финансирования, не нужно с этим баловаться.

Я поэтому и говорил: нужно собираться людям, желающим реально развивать футбол в стране и убирать лишнее обременение в лицензировании профессиональных клубов. Может оставим в нашей стране детский футбол государству? А то у нас сначала входят без штанов в высшую лигу, а потом целыми школами и тренерскими штабами бегают по клубам-однодневкам. Нельзя открывать детские школы в долг и под будущие бредовые продажи воспитанников. Вот чем должны заниматься чиновники Минспорта, напрямую отвечающие за развитие массовых видов спорта в стране. Ведь бюджет, то есть в этой организации и не хилый», – написал Исаев в своем Facebook.

Руководитель ФШМ: «Наша задача, чтобы родители оплачивали себестоимость процесса подготовки. Если кому-то кажется, что это дорого, то скажу, что это наш стандарт качества»

 

 
 
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Агент Валерий Исаев прокомментировал обращение в АБФФ родителей детей из детской академии футбола ФШМ.
 
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